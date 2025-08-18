Эмоции, что стоили репутации: как Боярский одним комментарием запустил лавину негодования

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:59
Спорт

Футбольный комментатор Александр Боярский оказался в центре скандала после резких высказываний о женщинах-судьях. Теперь он публично признал ошибку и принес извинения.

Стадион
Фото: flickr.com by Paul Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стадион

Что произошло

Инцидент случился во время матча Юношеской футбольной лиги-3 между "Родиной" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Боярский эмоционально раскритиковал работу главного арбитра Арины Станововой.

"Женщинам место на кухне, им стоит рожать детей. А когда арбитром становится женщина — начинаются смешные вещи", — сказал Боярский во время трансляции.

Эти слова вызвали резонанс в спортивной среде и за её пределами.

Реакция арбитра

Как сообщает издание Известия, Арина Становова отметила, что ошибки в футболе неизбежны, но оскорбительные комментарии в адрес женщин недопустимы.

"Девушек допускают к мужскому футболу и дают добро пробовать свои силы, навыки", — подчеркнула Арина.

По словам Станововой, сам комментатор с ней не связывался, чтобы обсудить инцидент напрямую.

Извинения Боярского

18 августа Александр Боярский опубликовал пост в своём Telegram-канале, где признал вину и извинился перед Ариной Станововой, её коллегами по судейскому корпусу и футбольным клубом "Родина". Он отметил, что сказал обидные слова на эмоциях и полностью осознаёт их неприемлемость для работы комментатора.

Что ещё сказал комментатор

Боярский также обратился к клубу "Родина" и академии, с которой сотрудничал, и попросил прощения за ситуацию. По его словам, он вовсе не считает, что женщинам не место в футболе:

"Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу", — сказал Александр.

Комментатор назвал девушек "украшением футбола" и подчеркнул, что сожалеет о сказанном.

Уточнения

Судья́ обладающий специальными умениями и полномочиями участник футбольного матча, контролирующий соблюдение игровых правил.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
