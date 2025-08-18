Европа бунтует против туристов: почему рай для гостей стал адом для местных

Власти Европы вводят плату и квоты для ограничения туризма в популярных городах

Может ли рай для путешественников превратиться в кошмар для местных жителей? Именно это сегодня происходит в Европе. Туризм, который долгие годы был источником дохода и гордости, теперь грозит разрушить города, острова и целые сообщества.

Почему туризм стал проблемой

После снятия ограничений в 2022 году поток туристов резко вырос. Сначала это казалось долгожданным восстановлением, но очень быстро стало ясно: популярность убивает сами достопримечательности. Жители жалуются на перегруженную инфраструктуру, рост цен на жильё, утрату культурной самобытности и ущерб природе.

Где протестуют и почему

Барселона — активисты выходят на улицы, требуя ограничить Airbnb и новые отели.

Венеция — жители борются с круизным туризмом и пытаются сохранить город от превращения в "музей под открытым небом".

Майорка — протесты против высокой аренды и переполненных пляжей.

Амстердам — недовольство шумными туристами и "потерей души города".

Берлин — люди выступают против джентрификации и роста цен из-за туристического бума.

Главные причины протестов:

Рост цен на жильё: аренда уходит туристам, а не местным.

Перегрузка инфраструктуры: дороги, транспорт, улицы — всё работает на туристов.

Размывание культуры: вместо аутентичности — однообразные кафе и сувениры.

Экологический вред: мусор, переполненные пляжи, уничтожение природы.

Как города спасают себя

Местные власти и жители внедряют всё более жёсткие меры:

Франция — отслеживает туристические потоки по мобильным данным. В Марселе создают новые маршруты, чтобы разгрузить Старый порт и район Панье.

Италия — турникеты в Доломитах (5 евро), платные маршруты в Чинкве-Терре, бронирование на озере Брайес, плата за вход в Венецию. В Портофино нельзя останавливаться в "запретных" зонах, а в Риме запрещено ходить без рубашки и перекусывать возле фонтанов.

Греция (Санторини) — не более 8000 круизных пассажиров в день, вход на остров стоит 20 евро.

Испания — Барселона запретила новые отели, ограничила Airbnb и запускает приложения для распределения потоков. На Балеарах тестируют бронирование пляжей по QR-коду, в Севилье готовят плату за посещение площади Испании.

Жёсткие меры ради выживания

Эти запреты кажутся строгими только на первый взгляд. Для местных жителей это не прихоть, а вопрос сохранения жизни и будущего их городов. Ведь если поток туристов не ограничить, Европа рискует потерять своё главное богатство — уникальные места и культуру.

