Европа бунтует против туристов: почему рай для гостей стал адом для местных

Власти Европы вводят плату и квоты для ограничения туризма в популярных городах
2:55
Спорт

Может ли рай для путешественников превратиться в кошмар для местных жителей? Именно это сегодня происходит в Европе. Туризм, который долгие годы был источником дохода и гордости, теперь грозит разрушить города, острова и целые сообщества.

Отец и дочь в Европе
Фото: Desinger by Freepik by freepik is licensed under cookie_studio
Отец и дочь в Европе

Почему туризм стал проблемой

После снятия ограничений в 2022 году поток туристов резко вырос. Сначала это казалось долгожданным восстановлением, но очень быстро стало ясно: популярность убивает сами достопримечательности. Жители жалуются на перегруженную инфраструктуру, рост цен на жильё, утрату культурной самобытности и ущерб природе.

Где протестуют и почему

  • Барселона — активисты выходят на улицы, требуя ограничить Airbnb и новые отели.
  • Венеция — жители борются с круизным туризмом и пытаются сохранить город от превращения в "музей под открытым небом".
  • Майорка — протесты против высокой аренды и переполненных пляжей.
  • Амстердам — недовольство шумными туристами и "потерей души города".
  • Берлин — люди выступают против джентрификации и роста цен из-за туристического бума.

Главные причины протестов:

  • Рост цен на жильё: аренда уходит туристам, а не местным.
  • Перегрузка инфраструктуры: дороги, транспорт, улицы — всё работает на туристов.
  • Размывание культуры: вместо аутентичности — однообразные кафе и сувениры.
  • Экологический вред: мусор, переполненные пляжи, уничтожение природы.

Как города спасают себя

Местные власти и жители внедряют всё более жёсткие меры:

  • Франция — отслеживает туристические потоки по мобильным данным. В Марселе создают новые маршруты, чтобы разгрузить Старый порт и район Панье.
  • Италия — турникеты в Доломитах (5 евро), платные маршруты в Чинкве-Терре, бронирование на озере Брайес, плата за вход в Венецию. В Портофино нельзя останавливаться в "запретных" зонах, а в Риме запрещено ходить без рубашки и перекусывать возле фонтанов.
  • Греция (Санторини) — не более 8000 круизных пассажиров в день, вход на остров стоит 20 евро.
  • Испания — Барселона запретила новые отели, ограничила Airbnb и запускает приложения для распределения потоков. На Балеарах тестируют бронирование пляжей по QR-коду, в Севилье готовят плату за посещение площади Испании.

Жёсткие меры ради выживания

Эти запреты кажутся строгими только на первый взгляд. Для местных жителей это не прихоть, а вопрос сохранения жизни и будущего их городов. Ведь если поток туристов не ограничить, Европа рискует потерять своё главное богатство — уникальные места и культуру.

Уточнения

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км². \

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
