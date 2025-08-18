Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Враг сердца или топливо для мышц? Яйца превратились в главный повод для споров о питании

Исследования подтвердили: яйца безопасны для сердца и полезны для мышц
2:31
Спорт

Кто бы мог подумать, что обычное яйцо способно вызвать такие жаркие споры в мире спорта? Его то обвиняют в повышении холестерина, то называют идеальным продуктом для набора мышц. Сегодня всё больше исследований доказывают: правда не так однозначна.

Завтрак спортсмена
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Завтрак спортсмена

Питательная ценность: почему яйца так важны

Если смотреть на состав, яйца — это настоящий "суперфуд". В одном среднем яйце около 6-7 г высококачественного белка, полный набор незаменимых аминокислот, витамины A, D, E и B12, минералы вроде цинка, селена и фосфора.
Отдельно стоит отметить холин — вещество, которое участвует в работе нервной системы и помогает мышцам сокращаться. Для спортсмена это ключ к эффективным тренировкам и быстрому восстановлению.

Холестерин: развенчиваем мифы

Главный страх вокруг яиц всегда был связан с холестерином. Один желток содержит примерно 186 мг — цифра, которая долго пугала диетологов. Но свежие мета-анализы, включая крупный обзор 2024 года, показывают: прямая связь между яйцами и сердечно-сосудистыми заболеваниями не подтверждена.

Да, у людей, которые едят по два яйца в день, слегка повышается уровень "плохого" холестерина (LDL). Но одновременно растёт и уровень "хорошего" (HDL). Организм умеет балансировать эти процессы, регулируя собственный синтез холестерина.

Влияние на спортивные результаты

Для атлетов главный вопрос — скажутся ли яйца на росте мышц и общей форме. Исследования показывают, что регулярное употребление яиц:

  • помогает поддерживать мышечную массу;

  • ускоряет восстановление после нагрузок;

  • не влияет негативно на вес и индекс массы тела.

Даже при высоком потреблении (до 2 яиц в день) изменений в окружности талии или ИМТ не выявлено. Для тех, кто следит за фигурой, это отличная новость.

Итог

Яйца не заслуженно получили дурную славу и сегодня возвращают себе место в спортивном питании. Это доступный источник белка, аминокислот и витаминов, который помогает атлетам поддерживать форму. Главное — не перегибать палку, следить за общим рационом и помнить: здоровье определяется не одним продуктом, а всей системой питания.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
