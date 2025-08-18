Враг сердца или топливо для мышц? Яйца превратились в главный повод для споров о питании

Кто бы мог подумать, что обычное яйцо способно вызвать такие жаркие споры в мире спорта? Его то обвиняют в повышении холестерина, то называют идеальным продуктом для набора мышц. Сегодня всё больше исследований доказывают: правда не так однозначна.
Если смотреть на состав, яйца — это настоящий "суперфуд". В одном среднем яйце около 6-7 г высококачественного белка, полный набор незаменимых аминокислот, витамины A, D, E и B12, минералы вроде цинка, селена и фосфора.
Отдельно стоит отметить холин — вещество, которое участвует в работе нервной системы и помогает мышцам сокращаться. Для спортсмена это ключ к эффективным тренировкам и быстрому восстановлению.
Главный страх вокруг яиц всегда был связан с холестерином. Один желток содержит примерно 186 мг — цифра, которая долго пугала диетологов. Но свежие мета-анализы, включая крупный обзор 2024 года, показывают: прямая связь между яйцами и сердечно-сосудистыми заболеваниями не подтверждена.
Да, у людей, которые едят по два яйца в день, слегка повышается уровень "плохого" холестерина (LDL). Но одновременно растёт и уровень "хорошего" (HDL). Организм умеет балансировать эти процессы, регулируя собственный синтез холестерина.
Для атлетов главный вопрос — скажутся ли яйца на росте мышц и общей форме. Исследования показывают, что регулярное употребление яиц:
помогает поддерживать мышечную массу;
ускоряет восстановление после нагрузок;
не влияет негативно на вес и индекс массы тела.
Даже при высоком потреблении (до 2 яиц в день) изменений в окружности талии или ИМТ не выявлено. Для тех, кто следит за фигурой, это отличная новость.
Яйца не заслуженно получили дурную славу и сегодня возвращают себе место в спортивном питании. Это доступный источник белка, аминокислот и витаминов, который помогает атлетам поддерживать форму. Главное — не перегибать палку, следить за общим рационом и помнить: здоровье определяется не одним продуктом, а всей системой питания.
