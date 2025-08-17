Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарплата астронавта NASA: сколько получают за полёт
Холодный душ увеличивает иммунные клетки, помогая бороться с инфекциями
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Зеленый чай: антиоксиданты в нём помогают регулировать уровень холестерина
Лаковые помады становятся фаворитом визажистов и лидеров бьюти-индустрии
Роза Сябитова призвала женщин к самопожертвованию ради семьи
Пушилин: опреснение воды Азовского моря для ДНР оказалось слишком дорогим
Плотные шторы в спальне станут гарантом здорового сна
Крокодилы могут сорвать планы Австралии на Олимпиаду-2032: мнение эксперта

Хотите начать тренироваться? Вот главная ошибка, из-за которой новички теряют деньги и мотивацию

Тренеры советуют новичкам тратить деньги только на кроссовки для зала
1:52
Спорт

Многие новички, вдохновившись решением заняться спортом, первым делом бегут в магазин. И там, под чутким руководством приветливого консультанта, набирают "всё необходимое": от фитнес-браслетов до банок с протеином. Но реальность быстро показывает — большая часть этих покупок в первые месяцы оказывается бесполезной.

Анаэробные тренировки
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Анаэробные тренировки

Одежда и комфорт

Для занятий в зале вам не нужен полный гардероб спортивных брендов. На старте достаточно обычной футболки и брюк, которые уже есть дома. Главное, чтобы ткань была синтетической, хорошо отводила влагу и имела минимум швов. В хлопке заниматься тоже можно, но он быстро намокает, тяжелеет и мешает тренировке. Хотя некоторые занимаются и так — и, похоже, вполне довольны.

Кроссовки — то, на что стоит потратиться

Вот здесь экономить не стоит. Правильные кроссовки должны иметь жёсткий задник для поддержки стопы, плотную рельефную подошву и частую шнуровку для фиксации. Ни кеды, ни "модные" уличные варианты этой задачи не выполнят.

Остальное — по желанию

Бутылка для воды с модной трубочкой или защёлкой — приятный аксессуар, но не необходимость. Для зала подойдёт и самая обычная пластиковая бутылка. Спортивное питание тоже не нужно покупать заранее — лучше сначала наладить тренировки и питание, а потом уже понять, чего реально не хватает.

Тренер и пробное занятие

Многие фитнес-клубы предлагают бесплатное занятие с тренером. Совет: не спешите. Попробуйте походить в зал самостоятельно, определитесь со своими целями, привыкните к оборудованию и накопите вопросы. Иначе всё сведётся к базовым инструкциям и ненавязчивой рекламе "нужных добавок" из фитнес-бара.

Уточнения

Кроссовки (ед. ч. — кроссовка) — это вид обуви, предназначенный преимущественно для занятий спортом и активного отдыха, а также повседневной носки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
Авто
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит Аудио 
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка
Садоводство, цветоводство
Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Последние материалы
Пушилин: опреснение воды Азовского моря для ДНР оказалось слишком дорогим
Плотные шторы в спальне станут гарантом здорового сна
Крокодилы могут сорвать планы Австралии на Олимпиаду-2032: мнение эксперта
Домашняя шарлотка со сливами и сахарной крошкой для уютного чаепития
Тренер Спартака Ненад Сакич: клуб надеется преодолеть негативный период в РПЛ
Низкое давление в шинах увеличивает тормозной путь на 10–16 метров — автоэксперты
Кам Шрипада: дети уязвимы к микропластику из-за незрелой иммунной системы
Ида Галич заявила, что готова поверить в гадалок из-за проблем со здоровьем дочки
Новый тренд красоты: вода с коллагеном обещает сияющую кожу и здоровье изнутри
Airbnb вернул деньги туристке после жалоб на грязь в арендованном доме — New York Post
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.