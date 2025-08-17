Хотите начать тренироваться? Вот главная ошибка, из-за которой новички теряют деньги и мотивацию

Тренеры советуют новичкам тратить деньги только на кроссовки для зала

Многие новички, вдохновившись решением заняться спортом, первым делом бегут в магазин. И там, под чутким руководством приветливого консультанта, набирают "всё необходимое": от фитнес-браслетов до банок с протеином. Но реальность быстро показывает — большая часть этих покупок в первые месяцы оказывается бесполезной.

Одежда и комфорт

Для занятий в зале вам не нужен полный гардероб спортивных брендов. На старте достаточно обычной футболки и брюк, которые уже есть дома. Главное, чтобы ткань была синтетической, хорошо отводила влагу и имела минимум швов. В хлопке заниматься тоже можно, но он быстро намокает, тяжелеет и мешает тренировке. Хотя некоторые занимаются и так — и, похоже, вполне довольны.

Кроссовки — то, на что стоит потратиться

Вот здесь экономить не стоит. Правильные кроссовки должны иметь жёсткий задник для поддержки стопы, плотную рельефную подошву и частую шнуровку для фиксации. Ни кеды, ни "модные" уличные варианты этой задачи не выполнят.

Остальное — по желанию

Бутылка для воды с модной трубочкой или защёлкой — приятный аксессуар, но не необходимость. Для зала подойдёт и самая обычная пластиковая бутылка. Спортивное питание тоже не нужно покупать заранее — лучше сначала наладить тренировки и питание, а потом уже понять, чего реально не хватает.

Тренер и пробное занятие

Многие фитнес-клубы предлагают бесплатное занятие с тренером. Совет: не спешите. Попробуйте походить в зал самостоятельно, определитесь со своими целями, привыкните к оборудованию и накопите вопросы. Иначе всё сведётся к базовым инструкциям и ненавязчивой рекламе "нужных добавок" из фитнес-бара.

Уточнения

Кроссовки (ед. ч. — кроссовка) — это вид обуви, предназначенный преимущественно для занятий спортом и активного отдыха, а также повседневной носки.

