Сбросили 7 кг, но потеряли сознание: что скрывается за популярными методами похудения

Детокс-диеты с соками вызывают проблемы с печенью, почками и иммунитетом

Желание быстро сбросить вес подталкивает многих к популярным в интернете диетам, которые сулят минус 5–10 кг всего за неделю. Но за красивыми заголовками скрываются опасные для здоровья практики. Вместе с экспертами разбираемся, какие диеты могут привести не к стройности, а к больничной койке.

Экспресс-диеты: быстро — не значит безопасно

Название говорит само за себя: экспресс-диеты обещают стремительное похудение. Вариаций много, но суть одна — почти полный отказ от еды. Эффект действительно есть, но последствия могут быть разрушительными.

Экспресс-диеты замедляют обмен веществ, что может привести к увеличению веса даже при соблюдении обычного или низкокалорийного рациона.

Кроме того, организм в ответ на стресс стремится запастись жиром впрок, и килограммы вернутся, как только вы вернётесь к обычному питанию. А для людей с проблемами ЖКТ такие диеты вовсе противопоказаны — язва желудка и двенадцатиперстной кишки могут обостриться моментально.

Монодиеты: путь к дефициту и тревожности

Кефир, огурцы, гречка — кажется, что проще не бывает. Монодиеты — это когда вы едите один и тот же продукт несколько дней подряд. Результат? Минус вес, плюс проблемы со здоровьем.

«Монодиеты, основанные на употреблении какого-то одного продукта или группы продуктов, могут привести к дефициту питательных веществ и проблемам со здоровьем из-за отсутствия разнообразия в питании», — отметил гастроэнтеролог.

Даже кратковременные эксперименты чреваты: кефир — к вздутию живота, яблоки — к обострению гастрита. А психологическое состояние ухудшается из-за однообразия — развивается депрессия и тревожность.

Кетодиета: жирно, модно, опасно

Отказ от углеводов и упор на жиры — основа кетодиеты. Но такая система питания подходит далеко не всем.

Кетодиета может быть опасна для людей с заболеваниями печени, поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы из-за высокого содержания жиров и нехватки углеводов — важного источника энергии для мозга и мышц, в том числе сердечной.

Без углеводов растёт уровень «плохого» холестерина, что увеличивает риск инфарктов и инсультов. Красивая фигура не стоит столь высокой цены.

Диета на 800 калорий: мышц нет — проблем да

Некоторые «худеющие» идут на крайние меры — питаются на 800–1200 калорий в день. Вроде бы безопасно, но на деле — удар по здоровью.

Диеты с экстремально низким потреблением калорий способствуют дефициту витаминов и минералов, снижению мышечной массы и нарушению обмена веществ. В итоге вы теряете не жир, а мышцы. А когда рацион нормализуется — вес возвращается, причём нередко с избытком.

Детокс: соки против здоровья

Детокс-диета — модный тренд, обещающий «очищение» организма. Только вместо очищения часто приходят слабость, головокружение и проблемы с печенью.

Детокс-диеты, при которых рекомендуется употреблять только специальные соки или напитки, могут вызывать электролитный дисбаланс, усталость и снижение иммунитета, а также проблемы с почками и печенью.

Фреши — не панацея. При чрезмерном употреблении даже они могут привести к гастриту и тошноте.

Без вреда для себя

Чтобы сохранить здоровье и при этом сбросить вес, подойдите к вопросу с умом. Главное — не спешить.

«Рекомендуется постепенно снижать вес на 5–10% от начального за три месяца, а затем поддерживать этот результат длительное время. Чтобы избавиться от одного килограмма жира, необходимо сжечь 7700 калорий, что возможно только с помощью сбалансированного рациона и увеличения физической активности.

Рацион должен быть полноценным: белки (постное мясо, рыба, яйца, бобовые), овощи, фрукты, злаки (гречка, овсянка, киноа) и минимум сахара. Особое внимание — способу приготовления: забудьте про фритюр.

Принцип тарелки

Половина тарелки предназначена для овощей и небольшого количества фруктов, четверть тарелки занимает основное белковое блюдо. Лучше всего выбирать птицу или рыбу. Еще четверть — гарнир. Заправлять блюдо следует небольшим количеством растительного масла, а количество потребляемой воды должно составлять около 2 литров в день.

