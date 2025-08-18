Одна деталь решает всё: как отличить опасную боль в лодыжке от безобидной

Врачи объяснили разницу между растяжением связок и травмой мышц

Спорт

Боль в лодыжке, плече или запястье может застать врасплох — особенно если она возникает внезапно после падения, неудачного движения или даже повседневной активности. В такие моменты важно понять, с чем именно вы имеете дело: с растяжением связок или с травмой мышц или сухожилий. Разница кажется незначительной, но на практике понимание сути повреждения помогает правильно отреагировать, избежать осложнений и ускорить восстановление.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Травма бега

Хотя оба состояния связаны с повреждением мягких тканей, они затрагивают разные структуры. Связки — это плотные волокна, соединяющие кости внутри сустава. Сухожилия соединяют мышцы с костями, а сами мышцы отвечают за движение. Разрыв или перерастяжение одной из этих тканей — уже травма, но их механизмы, последствия и подходы к лечению немного отличаются.

Что такое растяжение связок

Под этим понятием подразумевают травму волокон, соединяющих кости друг с другом. Это могут быть как микроповреждения, так и полный разрыв. Особенно часто такие травмы происходят в лодыжках, коленях и запястьях — местах с высокой подвижностью и нагрузкой. При лёгком повреждении связка просто растягивается, при средней тяжести может произойти частичный разрыв, а при тяжёлом — полный с возможным вовлечением кости и нестабильностью сустава.

Такие травмы характерны как для спортсменов, так и для обычных людей. Даже неудачный шаг на неровной поверхности или скольжение по льду могут стать причиной растяжения. Связки страдают именно тогда, когда сустав выходит за пределы нормальной амплитуды движения — вбок, в сторону, резко.

Чем отличается растяжение мышц и сухожилий

В отличие от связок растяжение мышц и сухожилий затрагивает элементы, отвечающие за движение. Это могут быть как отдельные волокна мышц, так и упругие сухожилия, которые прикрепляют мышцу к кости. Повреждение здесь также может быть различной степени — от лёгкого перенапряжения до разрыва.

Эта травма может произойти из-за резкого движения, чрезмерной нагрузки или недостаточной подготовки к физической активности. Например, у человека, не занимающегося спортом регулярно, резкий рывок при подъёме тяжести может привести к надрыву мышечных волокон. Также травмы возможны при неправильной технике упражнений или переутомлении.

Почему симптомы могут быть схожи

Обе травмы сопровождаются похожими ощущениями. Основными симптомами являются боль, отёк, снижение подвижности, а также гематомы, которые появляются сразу или в течение нескольких часов. В случае серьёзного повреждения может ощущаться щелчок или хруст, после которого резко снижается способность двигаться или опираться на повреждённую конечность. Внешний вид сустава также может измениться: при сильном растяжении он может выглядеть неровным или деформированным.

Объективно отличить растяжение связок от повреждения сухожилий без медицинской помощи бывает сложно. Поэтому, если боль сильная, движение ограничено или возникает ощущение нестабильности в суставе, стоит обратиться к врачу.

Причины, с которыми сталкиваются не только спортсмены

Хотя многие связывают такие травмы исключительно с физической активностью или спортом, на практике они часто случаются и в быту. Поскользнуться на лестнице, споткнуться на улице, резко поднять сумку — всё это может привести к повреждению. Особенно подвержены риску люди с малой физической активностью, слабым мышечным корсетом или сниженной координацией движений.

Активные виды спорта вроде футбола, баскетбола, гимнастики или волейбола действительно увеличивают риск таких травм, но не являются единственным источником опасности. Любая резкая нагрузка без подготовки может стать причиной травмы.

Как происходит диагностика

Для постановки диагноза обычно достаточно медицинского осмотра, особенно если травма лёгкая. Врач определяет локализацию боли, проверяет подвижность и оценивает состояние тканей. Рентген позволяет исключить переломы, но не даёт полной картины состояния мягких тканей. При подозрении на разрыв или серьёзное внутреннее повреждение может потребоваться МРТ, которая визуализирует мышцы, сухожилия и связки. Однако это обследование назначается не всегда — только в случае необходимости.

Важно понимать, что даже если повреждение кажется незначительным, игнорировать симптомы нельзя. Несвоевременное лечение может привести к осложнениям, в том числе к хронической боли или снижению функциональности сустава.

Как лечат такие травмы

Основные меры в первые сутки — это покой, холод, компрессия и подъём травмированной конечности. Такой подход известен как протокол RICE. Эти действия помогают уменьшить отёк и болевые ощущения. При необходимости применяются обезболивающие препараты и противовоспалительные мази. В более серьёзных случаях может понадобиться фиксация — шина, ортез или эластичный бинт. Иногда врач рекомендует использование костылей, чтобы исключить нагрузку на сустав.

Если произошло частичное или полное повреждение связок или сухожилий, может потребоваться хирургическое вмешательство. После операции или при тяжёлых травмах обязательным этапом становится физиотерапия, которая помогает восстановить силу, подвижность и стабильность. В случае лёгких травм восстановление происходит быстрее и может ограничиться домашними процедурами и щадящей нагрузкой.

Понимание различий между растяжением связок и повреждением мышц помогает вовремя обратиться за помощью и не усугубить травму. Независимо от того, какая ткань пострадала, важно не игнорировать боль и не откладывать восстановление — это залог того, что тело вернёт свою прежнюю подвижность и силу.

Уточнения

Лоды́жка щи́колотка (лат. malleolus «молоточек») — костные образования (отростки) берцовых костей голени. Различают латеральную (наружную) и медиальную (внутреннюю) лодыжки.

