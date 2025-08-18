Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гениальный японский метод ходьбы: худеем без тренажёров и диет

Доктор Филлипс: японская интервальная ходьба помогает быстро похудеть
2:46
Спорт

В последнее время в социальных сетях набирает популярность японская интервальная ходьба — простая, но эффективная методика физической активности.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Суть метода

Этот подход, разработанный японскими учеными более двух десятилетий назад, основан на чередовании трехминутных периодов быстрой ходьбы (когда становится трудно говорить полными предложениями) с трехминутными периодами медленного восстановительного шага.

Подтверждённая польза для здоровья

Научные исследования подтверждают многочисленные преимущества этого метода. Регулярные занятия интервальной ходьбой способствуют увеличению пиковой аэробной способности на 15-20% по сравнению с обычной ходьбой, улучшают контроль уровня сахара у пациентов с диабетом 2 типа, снижают артериальное давление и укрепляют коленные суставы. Как показывают исследования, за 4-6 месяцев тренировок можно добиться потери 3-5 кг жировой массы.

Доступность и универсальность

Особенность японской интервальной ходьбы заключается в ее доступности и универсальности. Этот метод идеально подходит людям среднего и пожилого возраста, тем, кто восстанавливается после травм или только начинает свой фитнес-путь, пишет theguardian.com.

Безопасная альтернатива бегу

В отличие от бега, интервальная ходьба оказывает значительно меньшую нагрузку на суставы, что делает ее безопасной альтернативой для людей с различным уровнем физической подготовки.

Мнение экспертов

Эксперты в области спортивной медицины подчеркивают эффективность этого подхода. Доктор Кристиан Карстофт из Университета Копенгагена отмечает, что интервальная ходьба сочетает преимущества высокоинтенсивных тренировок с щадящим воздействием на организм.

По словам доктора Шона Филлипса из Эдинбургского университета, такой подход позволяет достичь результатов, сопоставимых с традиционными кардиотренировками, но за меньшее время.

Советы для начинающих

Для тех, кто хочет попробовать японскую интервальную ходьбу, специалисты рекомендуют начинать постепенно. Важно выбрать удобную обувь с хорошей амортизацией, следить за осанкой и использовать естественный ландшафт для разнообразия нагрузки. На начальном этапе достаточно 1-2 интервальных тренировок в неделю продолжительностью 20-30 минут, постепенно увеличивая частоту и длительность занятий.

Главное преимущество

Главное преимущество японской интервальной ходьбы — ее простота и доступность. Для занятий не требуется специального оборудования или посещения спортзала, что делает этот метод идеальным выбором для людей, стремящихся улучшить свое здоровье и физическую форму без радикальных изменений образа жизни.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
