Гениальный японский метод ходьбы: худеем без тренажёров и диет

Доктор Филлипс: японская интервальная ходьба помогает быстро похудеть

В последнее время в социальных сетях набирает популярность японская интервальная ходьба — простая, но эффективная методика физической активности.

Суть метода

Этот подход, разработанный японскими учеными более двух десятилетий назад, основан на чередовании трехминутных периодов быстрой ходьбы (когда становится трудно говорить полными предложениями) с трехминутными периодами медленного восстановительного шага.

Подтверждённая польза для здоровья

Научные исследования подтверждают многочисленные преимущества этого метода. Регулярные занятия интервальной ходьбой способствуют увеличению пиковой аэробной способности на 15-20% по сравнению с обычной ходьбой, улучшают контроль уровня сахара у пациентов с диабетом 2 типа, снижают артериальное давление и укрепляют коленные суставы. Как показывают исследования, за 4-6 месяцев тренировок можно добиться потери 3-5 кг жировой массы.

Доступность и универсальность

Особенность японской интервальной ходьбы заключается в ее доступности и универсальности. Этот метод идеально подходит людям среднего и пожилого возраста, тем, кто восстанавливается после травм или только начинает свой фитнес-путь, пишет theguardian.com.

Безопасная альтернатива бегу

В отличие от бега, интервальная ходьба оказывает значительно меньшую нагрузку на суставы, что делает ее безопасной альтернативой для людей с различным уровнем физической подготовки.

Мнение экспертов

Эксперты в области спортивной медицины подчеркивают эффективность этого подхода. Доктор Кристиан Карстофт из Университета Копенгагена отмечает, что интервальная ходьба сочетает преимущества высокоинтенсивных тренировок с щадящим воздействием на организм.

По словам доктора Шона Филлипса из Эдинбургского университета, такой подход позволяет достичь результатов, сопоставимых с традиционными кардиотренировками, но за меньшее время.

Советы для начинающих

Для тех, кто хочет попробовать японскую интервальную ходьбу, специалисты рекомендуют начинать постепенно. Важно выбрать удобную обувь с хорошей амортизацией, следить за осанкой и использовать естественный ландшафт для разнообразия нагрузки. На начальном этапе достаточно 1-2 интервальных тренировок в неделю продолжительностью 20-30 минут, постепенно увеличивая частоту и длительность занятий.

Главное преимущество

Главное преимущество японской интервальной ходьбы — ее простота и доступность. Для занятий не требуется специального оборудования или посещения спортзала, что делает этот метод идеальным выбором для людей, стремящихся улучшить свое здоровье и физическую форму без радикальных изменений образа жизни.

