Врачи скрывали правду! Вот как нужно тренироваться, чтобы дожить до 100 лет

Доктор Энаят: замедлить процессы старения можно с помощью физических упражнений

1:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Современные исследования в области долголетия демонстрируют важность комплексного подхода к физической активности. Доктор Мохаммед Энаят, специалист по продлению здоровой жизни, объясняет, что с возрастом в организме происходят естественные процессы деградации, которые можно существенно замедлить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина выполняет махи гирей

Саркопения (потеря мышечной массы), снижение эффективности сердечно-сосудистой системы и ухудшение усвоения питательных веществ — все эти возрастные изменения поддаются коррекции через правильно подобранные физические нагрузки.

Основу программы долголетия составляют три типа физической активности, каждый из которых выполняет специфическую функцию. Силовые тренировки занимают первостепенное положение, так как помогают сохранить мышечную массу, особенно в области бедер и корпуса. Это критически важно для профилактики возрастных переломов и поддержания самостоятельности в пожилом возрасте.

Аэробные нагрузки, выполняемые в определенных зонах сердечного ритма, поддерживают кардиореспираторную систему, обеспечивая оптимальное кровоснабжение всех органов и тканей. Доктор рекомендует сочетать продолжительные тренировки средней интенсивности с короткими высокоинтенсивными интервалами для максимального эффекта, пишет fitandwell.com.

Третьим, но не менее важным компонентом являются упражнения на гибкость и дыхательные практики. Такие дисциплины, как йога и тай-чи, не только улучшают подвижность суставов, но и помогают управлять стрессом, что имеет доказанное значение для общего здоровья и продолжительности жизни.

Особенность подхода доктора Энаята заключается в индивидуальном дозировании нагрузок с учетом текущего уровня подготовки, возрастных особенностей и личных предпочтений.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

