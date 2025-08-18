Научный взгляд: почему стресс делает тренировки бесполезными

Реабилитолог Корюкалов: стресс убивает ваши мышцы

Реабилитолог и кандидат биологических наук Юрий Корюкалов объясняет пагубное влияние стресса на физическую форму через призму нейрофизиологии. В состоянии стресса организм запускает выработку кортизола — гормона, который не просто замедляет синтез мышечного белка, но и активно способствует катаболизму мышечной ткани.

Этот двойной удар по мускулатуре делает даже самые интенсивные тренировки малоэффективными, так как организм вместо построения новых мышечных волокон переходит в режим их разрушения.

Долгосрочные последствия хронического стресса

Особую опасность представляет продолжительное воздействие стрессовых факторов. По мере накопления стресса в организме наблюдается устойчивое снижение уровня анаболических гормонов — тестостерона и гормона роста, которые играют ключевую роль в наборе мышечной массы. Параллельно ухудшается качество сна, нарушаются процессы восстановления после физических нагрузок, снижается способность организма адаптироваться к тренировочному стрессу.

Все это создает порочный круг, когда стресс провоцирует мышечную слабость, которая в свою очередь становится новым источником стресса, пишет "Чемпионат".

Стратегии защиты мышечной ткани

Для противодействия разрушительному влиянию стресса специалист рекомендует комплексный подход. Первостепенное значение имеет нормализация сна — именно во время глубоких фаз ночного отдыха происходит наиболее активное восстановление мышечных волокон. Не менее важна разумная дозировка физических нагрузок, исключающая состояние перетренированности.

Особое внимание следует уделить питанию, обеспечивающему организм всеми необходимыми нутриентами для борьбы со стрессом. Дополнительный эффект дают различные техники релаксации и психоэмоциональной разгрузки.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

