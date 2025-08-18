Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крутой рассказал о страхе Тимати перед отцом своей бывшей возлюбленной Алексы
Без билетов и документов: биометрия изменит поездки
Преимущества кофейной гущи: от борьбы со слизнями до улучшения качества почвы
Кухонные полотенца нужно стирать ежедневно и дезинфицировать перекисью или содой
Разработка CAPPSID: новый способ борьбы с раком назвали биологическим тандемом
Peugeot 205 T16 с пробегом 3 тыс. км выставят на торги Bonhams
Окрашивание бровей дома требует тщательной подготовки и соблюдения техники
Одевайтесь, как итальянец: секреты стиля, которые стоит знать
Кулинары: для коктейля по-советски нужно 12%-ное мороженое и ледяное молоко

Научный взгляд: почему стресс делает тренировки бесполезными

Реабилитолог Корюкалов: стресс убивает ваши мышцы
Спорт

Реабилитолог и кандидат биологических наук Юрий Корюкалов объясняет пагубное влияние стресса на физическую форму через призму нейрофизиологии. В состоянии стресса организм запускает выработку кортизола — гормона, который не просто замедляет синтез мышечного белка, но и активно способствует катаболизму мышечной ткани.

Велотренажер
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Велотренажер

Этот двойной удар по мускулатуре делает даже самые интенсивные тренировки малоэффективными, так как организм вместо построения новых мышечных волокон переходит в режим их разрушения.

Долгосрочные последствия хронического стресса

Особую опасность представляет продолжительное воздействие стрессовых факторов. По мере накопления стресса в организме наблюдается устойчивое снижение уровня анаболических гормонов — тестостерона и гормона роста, которые играют ключевую роль в наборе мышечной массы. Параллельно ухудшается качество сна, нарушаются процессы восстановления после физических нагрузок, снижается способность организма адаптироваться к тренировочному стрессу.

Все это создает порочный круг, когда стресс провоцирует мышечную слабость, которая в свою очередь становится новым источником стресса, пишет "Чемпионат".

Стратегии защиты мышечной ткани

Для противодействия разрушительному влиянию стресса специалист рекомендует комплексный подход. Первостепенное значение имеет нормализация сна — именно во время глубоких фаз ночного отдыха происходит наиболее активное восстановление мышечных волокон. Не менее важна разумная дозировка физических нагрузок, исключающая состояние перетренированности.

Особое внимание следует уделить питанию, обеспечивающему организм всеми необходимыми нутриентами для борьбы со стрессом. Дополнительный эффект дают различные техники релаксации и психоэмоциональной разгрузки.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка
Новости спорта
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Биологи обнаружили адаптацию древесных лягушек к радиации в зоне Чернобыля
Италию признали лучшей страной для путешествий в одиночку
Нехватка АИ-95: в каких регионах России возник дефицит топлива
Врачи: неудачный брак повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Беспроводные и проводные камеры заднего вида: что выбрать водителю
Археологи обнаружили гробницу XIII века под магазином мороженого в Гданьске
Экзотический тренд: маски с грибами рейши, которые укрепляют кожу и борются со стрессом
Наталья Соболева: глянец расширяет кухню, матовые фасады делают её уютнее
Хрустящие и ароматные кабачки: 3 простых рецепта панировки удивят вас
Дочь Заворотнюк пожаловалась, что после беременности килограммы не хотят уходить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.