Спартак в кризисе: раскрыт главный секрет после ничьей с Зенитом

Тренер Спартака Ненад Сакич: клуб надеется преодолеть негативный период в РПЛ

Старший тренер московского "Спартака" Ненад Сакич высказался после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Он отметил, что клуб неудачно стартовал в новом сезоне.

Сакич подчеркнул, что команда рассчитывала на более высокие результаты на данном этапе. Он также отметил, что в футболе бывают как негативные, так и позитивные периоды.

"Сейчас период негативный, но мы надеемся, что он закончится как можно скорее", — сказал Сакич.

Матч, прошедший на стадионе "Лукойл Арена" в Москве, завершился со счетом 2:2, напоминает Газета.Ru.

В игре было несколько ключевых моментов: на 14-й минуте Матео Кассьерра не реализовал пенальти, но затем забил гол. На 18-й минуте Маркиньос сравнял счет. На 39-й минуте Жедсон Фернандеш забил первый мяч за "Спартак". На 52-й минуте защитник "Зенита" Дуглас Сантос получил красную карточку, а на 63-й Александр Соболев снова сделал счет равным. На 88-й минуте третий гол "Спартака" не был засчитан из-за двойного касания Эсекьеля Барко при ударе по пенальти.

