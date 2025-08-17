Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Карты раскрыты: вот что мешает Жерсону блистать в Зените

Тренер Зенита Семак: полузащитник Жерсон пока не достиг оптимальной физической формы
1:48
Спорт

Главный тренер петербургского клуба "Зенит" Сергей Семак отметил, что бразильский полузащитник Жерсон пока не достиг оптимальной физической формы. Это заявление было сделано после матча пятого тура Российской премьер-лиги против московского "Спартака".

Сергей Семак
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сергей Семак

Семак подчеркнул, что Жерсон сыграл уже 50 матчей в текущем сезоне и ему необходимо время для восстановления и набора формы. Он также отметил, что такие же трудности с адаптацией и восстановлением после травм испытывали и другие игроки, включая Малкома и Вендела. Малком, например, получил травму сразу после перехода и долго восстанавливался. В то же время Клаудиньо быстро адаптировался к игре и смог показывать свой уровень с самого начала, цитирует тренера Газета.Ru.

"Так что не всегда удастся футболисту прийти и сразу влиться в команду, как бы нам этого не хотелось", — подытожил Семак.

Матч, который прошел 16 августа на стадионе "Лукойл Арена" в Москве, завершился ничьей со счетом 2:2. На 14-й минуте Матео Кассьерра не смог реализовать пенальти, но забил гол на добивании. На 18-й минуте Маркиньос сравнял счет. На 39-й минуте Жедсон Фернандеш забил первый гол за "Спартак". На 52-й минуте защитник "Зенита" Дуглас Сантос получил красную карточку, а на 63-й минуте Александр Соболев сравнял счёт снова. На 88-й минуте третий гол "Спартака" не был засчитан из-за двойного касания Эсекьеля Барко при пробитии пенальти.

Уточнения

Же́рсон Са́нтос да Си́лва (порт.-браз. Gerson Santos da Silva; род. 20 мая 1997, Белфорд-Рошу), или же просто Же́рсон (порт.-браз. Gerson) — бразильский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» и сборной Бразилии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
