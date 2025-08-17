Шахматы на ринге и борьба ушами: виды спорта, которые меняют представление об играх

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:08
Спорт

Футбол, баскетбол или лёгкая атлетика знакомы каждому. Но существует целый мир видов спорта, о которых не рассказывают на уроках физкультуры и редко пишут в новостях. Зато наблюдать за ними порой куда увлекательнее, чем за привычными дисциплинами. Некоторые можно посмотреть онлайн, а отчасти — даже попробовать самому.

Шахбокс
Фото: commons.wikimedia.org by WCBO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Шахбокс

Масляная борьба — яглы гюреш

Национальная гордость Турции — это борьба, в которой главное оружие не только сила, но и хитрость. Соперники надевают тяжёлые кожаные штаны и обмазываются оливковым маслом. Попробуйте схватить противника, когда руки соскальзывают каждую секунду! Из-за этого поединки превращаются в зрелище, где упорство и смекалка не менее важны, чем мышцы.

Шахбокс — интеллект против силы

Эта дисциплина объединяет два мира, которые кажутся несовместимыми: шахматы и бокс. Раунд за шахматной доской сменяется раундом на ринге. Чтобы победить, нужно быть и стратегом, и бойцом: просчитать ходы в блице и при этом выдержать удары соперника. Сегодня проводятся не только национальные, но и международные турниры по шахбоксу.

Борьба на пальцах ног

Да-да, такой спорт тоже существует. В 1970-х его придумали посетители британского паба — и идея прижилась. Соперники сцепляют большие пальцы ног и пытаются повалить ступню противника, словно в армрестлинге. Теперь ежегодно проходят чемпионаты мира, и победители становятся настоящими звёздами узкой, но преданной фанатской аудитории.

Перетягивание ушами

Этот экстремальный вид спорта пришёл от инуитов. Сидя друг напротив друга, соперники соединяют уши резинкой и тянут головы в разные стороны. Побеждает тот, кто выдержит дольше — пока оппонент не сдастся, закричав от боли или отпустив резинку. Зрелище жестокое, но для участников это проверка стойкости и силы духа.

Уточнения

Шахбо́кс (англ. Chess Boxing) — гибридный вид спорта, комбинация шахмат и бокса в чередующихся раундах. Бои по шахбоксу официально проводятся с 2003 года.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
