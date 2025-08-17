Мотивация — миф? Учёные объяснили, почему сила воли не делает вас спортсменом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные: почти половина людей не выполняют планы по тренировкам
Спорт

"Завтра точно начну бегать!" — знакомая мысль? А потом вы обнаруживаете себя с чашкой чая за новым сериалом. Не переживайте, вы не одиноки. Исследования показывают: почти половина людей так и не выполняют свои планы по тренировкам, даже если настроены серьёзно. Но хорошая новость в том, что учёные выяснили — дело вовсе не в слабой воле, а в механизмах, которые мешают превратить желание в действие.

Переломный момент в спорте
Переломный момент в спорте

Что говорит наука

Крупный мета-анализ 54 исследований с участием более 20 тысяч человек показал: главная проблема кроется не в мотивации, а в нехватке стратегий. Учёные использовали модель Action Control Framework и выяснили, что мы чаще всего "спотыкаемся" на трёх этапах — когда только планируем тренировки, когда пытаемся начать их и когда пытаемся сохранить регулярность.

Главную роль играют три психологических фактора. Осознанность помогает держать цель в фокусе, и те, кто отслеживает свои действия, на 91% чаще выполняют задуманное. Саморегуляция позволяет сказать "нет" отвлекающим факторам, и это повышает успех на 58%. А вера в собственные силы — самоэффективность — увеличивает вероятность выхода на тренировку почти на половину.

Разрыв между намерением и действием

Оказалось, что 47,6% наших намерений так и остаются нереализованными. Четверть людей не планируют тренироваться и не делают этого. Ещё 4% действуют спонтанно, без всяких планов. Треть — это так называемые "неуспешные намеренцы", которые хотят, но не начинают. И только 38,7% превращают желание в реальную привычку. По сути, это подбрасывание монетки — получится или нет.

Почему мы срываемся

Чаще всего мы откладываем тренировки "на потом", и это "потом" так и не наступает. Дела, усталость, телефон в руках — всё это перехватывает внимание. А если добавить сомнения в собственных силах, то даже первая тренировка кажется слишком трудной. Без привычки регулярность быстро исчезает, и мы снова возвращаемся к обещаниям "с понедельника".

Как превратить желание в привычку

Учёные советуют действовать структурированно. Чёткий план, где указаны время и место тренировки, работает лучше расплывчатого "буду заниматься спортом". Напоминания в телефоне или заметки на видном месте помогают не потерять цель в суете. Начинать стоит с малого — короткой прогулки или лёгкой растяжки, чтобы укрепить уверенность. Ответственность тоже играет роль: тренировки с другом или обещание в соцсетях повышают шансы не сорваться. И, наконец, важно фиксировать прогресс — дневник или приложение превращают результат в наглядный стимул.

Такая система помогает мозгу даже тогда, когда мотивация падает. В итоге именно простые привычки, а не "железная воля", становятся фундаментом успеха.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
