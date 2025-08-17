Спор длиной в десятилетия завершён: новое исследование раскрыло источник силы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные доказали: рост мышц играет ключевую роль в развитии силы
3:51
Спорт

Десятилетиями в спортивной науке спорили: сила приходит за счёт роста мышц или благодаря нервной системе, которая учится "включать" их эффективнее? Новое исследование, опубликованное 9 июля 2025 года в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, дало однозначный ответ. Учёные показали: именно гипертрофия — рост мышечной массы — играет решающую роль.

Тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренировка

Почему это важно

Силовые тренировки давно перестали быть уделом только бодибилдеров. Они помогают молодым спортсменам развивать результативность, а пожилым — бороться с саркопенией и болями в суставах. Чтобы составлять эффективные программы, нужно понимать, что именно лежит в основе прироста силы. Раньше данные разных исследований противоречили друг другу: иногда рост мышц и сила совпадали, иногда — почти нет. Теперь ясно, что дело было в том, как именно эти данные собирали и анализировали.

Что мешало раньше

Проблема заключалась в трёх вещах. Во-первых, точность измерений: ультразвук или DXA не показывали реальных изменений, а даже МРТ в прошлых исследованиях фиксировало лишь умеренные связи. Во-вторых, слишком короткие сроки экспериментов: 8-12 недель недостаточно для выраженного роста мышц, а в этот период главную роль действительно играют нервные адаптации. В-третьих, методы статистики: традиционный подход сравнивал участников между собой, не учитывая индивидуальные различия, и потому связь между мышцами и силой терялась.

Как работали учёные

Чтобы снять все вопросы, исследователи собрали группу из 39 молодых мужчин, никогда не занимавшихся силовыми тренировками. В течение 15 недель они тренировались трижды в неделю, выполняя упражнения для нижней части тела — жим ногами, сгибания и разгибания коленей. В этот раз использовали самые надёжные методы: МРТ высокого разрешения для оценки объёма квадрицепсов, электромиографию для анализа нейронной активации и повторные замеры силы по разным показателям. Кроме того, применили внутренний анализ изменений у каждого человека — подход, которого раньше почти не использовали.

Что оказалось в итоге

Связь между ростом мышц и силой оказалась очень сильной: корреляция достигала r=0.92 для изометрической силы и r=0.89 для одноповторного максимума. Для сравнения: в старых исследованиях эти цифры редко превышали 0.5. Нейронные адаптации тоже показали вклад, но гораздо меньший — около r=0.56. Когда учёные просчитали долю влияния, оказалось, что гипертрофия вносит в пять раз больше, чем нервная система.

Что это значит для тренировок

Главный вывод ясен: рост мышц ключ к развитию силы. Если раньше можно было услышать, что "большие мышцы не всегда равны большой силе", то теперь ясно: без гипертрофии прогресс ограничен. Это не отменяет роли нервной системы, но её вклад второстепенен, особенно при долгосрочных тренировках.

Правда, есть оговорки. Эксперимент проводился на новичках, поэтому у опытных атлетов динамика может быть другой. Кроме того, исследовались только квадрицепсы, и другие группы мышц могут вести себя несколько иначе. Но точность методов и длительность программы делают это исследование одним из самых убедительных на сегодняшний день.

Уточнения

Мы́шцы также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
