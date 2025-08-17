Живот растёт, а тревога тает: почему женщины в положении выбирают именно йогу

Беременность — это время, когда тело и психика женщины переживают колоссальные изменения. В этот период особенно важно найти практику, которая поможет поддерживать физическое здоровье и внутреннее спокойствие. Йога идеально подходит для этой роли: она укрепляет тело, расслабляет ум и готовит к самому важному моменту — родам.
Многие женщины открывают для себя йогу именно во время беременности. И это неудивительно — практика приносит массу пользы:
Регулярные занятия позволяют не только легче переносить физические нагрузки, но и подготовить тело к родам, а после — быстрее восстановиться.
Первый триместр
На старте беременности важно действовать осторожно. Рекомендуется сосредоточиться на дыхательных техниках, медитации и мягких растяжках. Это помогает справиться с тошнотой, тревожностью и усталостью. Избегайте резких поворотов и перевёрнутых поз.
Второй триместр
Это время считается самым комфортным для занятий. Будущая мама чувствует больше энергии, и можно немного усилить практику. Главное — не создавать давление на живот. В этот период особенно полезны упражнения для спины, укрепления мышц таза и раскрытия бёдер.
Третий триместр
Здесь важна максимальная осторожность. Растущий живот влияет на равновесие, поэтому исключаются сложные асаны и резкие движения. Основной акцент — дыхание, расслабление, мягкие упражнения для мышц тазового дна.
Йога во время беременности — это не только про упражнения, но и про ощущение поддержки и гармонии.
Несмотря на огромную пользу, бывают ситуации, когда йога противопоказана. Следует воздержаться от занятий, если есть:
Перед началом занятий лучше проконсультироваться с врачом и подобрать специальные программы для беременных.
Йога во время беременности — это не только про физическую подготовку, но и про умение слушать своё тело, сохранять спокойствие и с любовью встречать изменения, которые приносит этот период.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
Бере́менность — физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.
