Живот растёт, а тревога тает: почему женщины в положении выбирают именно йогу

Врачи назвали пользу йоги для беременных и противопоказания к занятиям

Беременность — это время, когда тело и психика женщины переживают колоссальные изменения. В этот период особенно важно найти практику, которая поможет поддерживать физическое здоровье и внутреннее спокойствие. Йога идеально подходит для этой роли: она укрепляет тело, расслабляет ум и готовит к самому важному моменту — родам.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Йога во время беременности

Зачем беременным нужна йога

Многие женщины открывают для себя йогу именно во время беременности. И это неудивительно — практика приносит массу пользы:

укрепляет мышцы спины и тазового дна;

улучшает осанку;

снимает стресс и усталость;

улучшает кровообращение, снижая риск отёков;

помогает чувствовать себя энергичной и спокойной.

Регулярные занятия позволяют не только легче переносить физические нагрузки, но и подготовить тело к родам, а после — быстрее восстановиться.

Как меняется практика по триместрам

Первый триместр

На старте беременности важно действовать осторожно. Рекомендуется сосредоточиться на дыхательных техниках, медитации и мягких растяжках. Это помогает справиться с тошнотой, тревожностью и усталостью. Избегайте резких поворотов и перевёрнутых поз.

Второй триместр

Это время считается самым комфортным для занятий. Будущая мама чувствует больше энергии, и можно немного усилить практику. Главное — не создавать давление на живот. В этот период особенно полезны упражнения для спины, укрепления мышц таза и раскрытия бёдер.

Третий триместр

Здесь важна максимальная осторожность. Растущий живот влияет на равновесие, поэтому исключаются сложные асаны и резкие движения. Основной акцент — дыхание, расслабление, мягкие упражнения для мышц тазового дна.

Подготовка к занятию

выбирайте инструктора, который имеет опыт работы с беременными;

создайте комфортное пространство: коврики, подушки, мягкий свет и свежий воздух;

позаботьтесь о доверительной атмосфере, где можно делиться своими чувствами и задавать вопросы.

Йога во время беременности — это не только про упражнения, но и про ощущение поддержки и гармонии.

Когда стоит отказаться от практики

Несмотря на огромную пользу, бывают ситуации, когда йога противопоказана. Следует воздержаться от занятий, если есть:

угроза преждевременных родов;

высокое артериальное давление;

проблемы с позвоночником;

преждевременный разрыв плодных оболочек.

Перед началом занятий лучше проконсультироваться с врачом и подобрать специальные программы для беременных.

Ключевая мысль

Йога во время беременности — это не только про физическую подготовку, но и про умение слушать своё тело, сохранять спокойствие и с любовью встречать изменения, которые приносит этот период.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.



Бере́менность — физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.

