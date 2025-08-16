Организм теряет контроль: как малоподвижность ломает чувство голода и приводит к лишнему весу

Учёные выяснили: сидячий образ жизни сбивает регуляцию аппетита и ведёт к набору жира

Задумывались ли вы, почему даже при обычном питании лишние килограммы могут появляться сами собой, стоит только снизить активность? Дело не только в том, что мы меньше сжигаем калорий. Учёные выяснили: отсутствие движения сбивает тонкую систему регуляции аппетита, из-за чего организм "теряет чувство меры".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Утренняя зарядка в спальне

Как проходило исследование

В течение года наблюдали за 421 взрослым человеком в возрасте около 27 лет. Все они были здоровыми, но имели разный уровень активности. Чтобы получить максимально точные данные, использовали фитнес-трекеры для подсчёта шагов, сканирование тела для анализа состава мышц и жира, а также опросники о питании и аппетите.

Каждые три месяца измеряли вес, процент жира и пищевые привычки. Цель была одна — понять, как движение влияет на баланс между энергозатратами и чувством голода.

Что показали результаты

Разница между активными и пассивными участниками оказалась заметной сразу. Те, кто двигался всего 15 минут в день и проходил около 6000 шагов, весили в среднем 86 кг. Самые активные — более 10 000 шагов и почти три часа движения — имели средний вес 67 кг.

Однако главная находка была не в цифрах веса, а в том, как движение влияет на "настройку" организма. Люди с низкой активностью набирали жир, даже если их рацион не был избыточным. За год они в среднем прибавляли 1,7 кг жировой массы.

Учёные объяснили это так: при сидячем образе жизни нарушается связь между голодом и реальными потребностями тела. Человек может есть больше, чем нужно, даже не замечая этого. Кроме того, именно малоподвижные участники чаще говорили о тяге к солёному и сытному и были склонны к импульсивному перееданию.

Сколько шагов нужно

Интересная деталь исследования — расчёт минимального уровня активности, который помогает организму сохранять баланс. Оказалось, достаточно около 7100 шагов в день. И это не требует спортзала или изнурительных тренировок: обычные прогулки, подъем по лестнице или дела по дому вполне подходят.

Почему это действительно важно

Мы привыкли связывать спорт только с "сжиганием калорий". Но исследование доказало: главное — это способность движения "перенастраивать" организм. Когда мы мало двигаемся, тело перестаёт адекватно определять, сколько энергии нужно.

Поэтому даже умеренная активность способна стать защитой от переедания и лишнего веса.

Что это значит для нас

Выводы просты: ежедневно двигаться хотя бы 20-30 минут, следить за количеством шагов и внимательнее относиться к сигналам организма. Если вы ведёте сидячий образ жизни, желание перекусить может быть не настоящим голодом, а сбоем системы регулирования.

Взгляд в будущее

Учёные отмечают, что нужны новые исследования: важно понять, как разные виды активности — силовые упражнения, йога или плавание — влияют на аппетит. Но уже сейчас ясно: движение играет куда более важную роль, чем просто расход калорий. Это настройка гармонии внутри организма.

Уточнения

Го́лод чувство голода — субъективное физическое ощущение потребности приёма еды; он возникает при недостатке в крови веществ, необходимых для дальнейшего существования организма.

