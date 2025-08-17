Часы на руке подскажут, когда качать пресс: как выбрать идеальное время для тренировок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оптимальное время для тренировок зависит от биоритмов человека
1:56
Спорт

Идеальное время для занятий спортом у разных людей отличается. Тренеры отмечают, что биоритмы и распорядок дня влияют на то, в какое время суток лучше тренироваться: утром, днём или вечером.

Тренеровка в зале
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренеровка в зале

Влияние биоритмов

Оптимальное время для тренировок варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей. Некоторые люди чувствуют прилив энергии утром, другие достигают пика активности во второй половине дня. Биоритмы играют важную роль в определении наиболее подходящего времени для занятий, пишет wellandfit.hu.

Утренние тренировки

Для новичков рекомендуются занятия утром, так как они помогают зарядиться энергией на весь день. Важно уделить внимание питанию. За час до тренировки стоит съесть медленно усваиваемые углеводы и белки: овсянку, булгур или яйца.

Дневные тренировки

Если вы тренируетесь днём, у вас уже был завтрак и обед, поэтому энергии обычно достаточно. Перед занятием лучше дополнительно съесть что-то с углеводами и белком.

Вечерние тренировки

Они подходят тем, кто активно занимается спортом и следит за питанием. Важно контролировать количество потребляемой пищи, чтобы избежать накопления жира.

Ночные тренировки

Поздние занятия могут нарушить биоритмы, поэтому их стоит избегать. Если другого выбора нет, необходимо обеспечить достаточное поступление энергии.

В итоге каждый должен сам определить, когда ему лучше тренироваться. Для многих оптимальным временем может стать вечер.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
