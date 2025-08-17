Часы на руке подскажут, когда качать пресс: как выбрать идеальное время для тренировок

Идеальное время для занятий спортом у разных людей отличается. Тренеры отмечают, что биоритмы и распорядок дня влияют на то, в какое время суток лучше тренироваться: утром, днём или вечером.
Оптимальное время для тренировок варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей. Некоторые люди чувствуют прилив энергии утром, другие достигают пика активности во второй половине дня. Биоритмы играют важную роль в определении наиболее подходящего времени для занятий, пишет wellandfit.hu.
Для новичков рекомендуются занятия утром, так как они помогают зарядиться энергией на весь день. Важно уделить внимание питанию. За час до тренировки стоит съесть медленно усваиваемые углеводы и белки: овсянку, булгур или яйца.
Если вы тренируетесь днём, у вас уже был завтрак и обед, поэтому энергии обычно достаточно. Перед занятием лучше дополнительно съесть что-то с углеводами и белком.
Они подходят тем, кто активно занимается спортом и следит за питанием. Важно контролировать количество потребляемой пищи, чтобы избежать накопления жира.
Поздние занятия могут нарушить биоритмы, поэтому их стоит избегать. Если другого выбора нет, необходимо обеспечить достаточное поступление энергии.
В итоге каждый должен сам определить, когда ему лучше тренироваться. Для многих оптимальным временем может стать вечер.
Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.