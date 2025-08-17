Часы на руке подскажут, когда качать пресс: как выбрать идеальное время для тренировок

Оптимальное время для тренировок зависит от биоритмов человека

Идеальное время для занятий спортом у разных людей отличается. Тренеры отмечают, что биоритмы и распорядок дня влияют на то, в какое время суток лучше тренироваться: утром, днём или вечером.

Влияние биоритмов

Оптимальное время для тренировок варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей. Некоторые люди чувствуют прилив энергии утром, другие достигают пика активности во второй половине дня. Биоритмы играют важную роль в определении наиболее подходящего времени для занятий, пишет wellandfit.hu.

Утренние тренировки

Для новичков рекомендуются занятия утром, так как они помогают зарядиться энергией на весь день. Важно уделить внимание питанию. За час до тренировки стоит съесть медленно усваиваемые углеводы и белки: овсянку, булгур или яйца.

Дневные тренировки

Если вы тренируетесь днём, у вас уже был завтрак и обед, поэтому энергии обычно достаточно. Перед занятием лучше дополнительно съесть что-то с углеводами и белком.

Вечерние тренировки

Они подходят тем, кто активно занимается спортом и следит за питанием. Важно контролировать количество потребляемой пищи, чтобы избежать накопления жира.

Ночные тренировки

Поздние занятия могут нарушить биоритмы, поэтому их стоит избегать. Если другого выбора нет, необходимо обеспечить достаточное поступление энергии.

В итоге каждый должен сам определить, когда ему лучше тренироваться. Для многих оптимальным временем может стать вечер.

