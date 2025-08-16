Лестница вместо фитнеса: сжигаем калории в 4 раза быстрее — вот что нужно знать

Эксперты выделяют одно из самых действенных упражнений — подъём по лестнице. Несмотря на то, что многие предпочитают избегать этого вида активности, подъём по лестнице в четыре раза эффективнее обычной ходьбы для сжигания калорий и улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
Подъём по лестнице требует постоянного сопротивления силе тяжести, что значительно повышает расход энергии. В то время как ходьба со средней скоростью сжигает около 4-5 калорий в минуту, подъём по лестнице может увеличить этот показатель до 15-20 калорий за тот же промежуток времени. Это упражнение не только укрепляет мышцы ног, но и активно задействует ягодицы, мышцы кора и сердечно-сосудистую систему, сообщает wellandfit.hu.
Для достижения заметных результатов не нужно тратить часы на тренировки. Всего 10-15 минут в день, разделенные на короткие интервалы, могут повысить выносливость и ускорить обмен веществ. Исследования показывают, что короткие интенсивные тренировки, так называемые "микротренировки", могут быть столь же эффективными, как и более длительные, но менее интенсивные занятия.
Одним из главных преимуществ подъёма по лестнице является его универсальность. Это упражнение можно выполнять где угодно: дома, на работе, в метро или на ступенях парка. Для занятий не требуется специальное оборудование или сложные движения. Более того, регулярное использование лестницы вместо лифта может незаметно увеличить вашу активность в течение дня.
Если вы новичок, начните с подъёма на один-два этажа и постепенно увеличивайте нагрузку. По мере улучшения физической формы можно ускорять темп или увеличивать количество шагов. Для дополнительного вызова попробуйте «удвоить шаг», поднимаясь через одну ступеньку, что увеличит нагрузку на мышцы.
Хотя подъём по лестнице является отличным упражнением, при наличии проблем с суставами или коленях, особенно при хронических заболеваниях, перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с врачом.
