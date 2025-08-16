Улыбка сквозь поражение: сможет ли Карпин спасти сезон Динамо

Экс-футболист Деменко: сарказм Карпина после 0:4 за Динамо говорит о разочаровании результатом

Бывший футболист Максим Деменко, выступавший за "Зенит", "Спартак" и "Краснодар", поделился своими мыслями о реакции главного тренера "Динамо" Валерия Карпина на поражение его команды в выездном матче Кубка России против "Краснодара" со счетом 0:4. Карпин, который также возглавляет сборную России, временно руководит "Динамо".

Фото: soccer.ru by Артём Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Валерий Карпин

Деменко отметил, что саркастические улыбки Карпина после матча указывают на его разочарование результатом. Тем не менее, он выразил уверенность, что в чемпионате "Динамо" сможет улучшить свою игру.

"Думаю, "Динамо" выкарабкается. Очень неплохой состав, и Валерий Георгиевич потихоньку все настроит", — добавил Деменко, слова которого приводит Газета.Ru.

В начале сезона "Динамо" выступало не лучшим образом, набрав всего пять очков в четырех матчах и заняв девятое место в турнирной таблице РПЛ. Однако команда смогла одержать победу над "Сочи" со счетом 3:2 в Кубке России, но затем потерпела крупное поражение от "Краснодара".

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

