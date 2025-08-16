Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Острова Куфонисия сохраняют традиционный уклад с рыболовством и пешими маршрутами
Автоматическая трансмиссия: ограничения при буксировке и перевозке прицепа
В Манеже показали электробусы, новые вагоны метро и технологии будущего Москвы
Российские врачи продолжают использовать диагнозы, отвергнутые научным сообществом
10-летняя Бодхана победила гроссмейстера: новый рекорд в шахматах
Илья Соболев высказался о завирусившемся меме с сыном Розы Сябитовой
Улиточные кремы для лица: новый бьюти-тренд или переоценённый продукт
Инструкторы: механическая беговая дорожка не подходит при проблемах суставов
Юрист Русяев: за продажу сильнодействующих лекарств без рецепта аптекам грозят штрафы до 200 тыс. рублей

Улыбка сквозь поражение: сможет ли Карпин спасти сезон Динамо

Экс-футболист Деменко: сарказм Карпина после 0:4 за Динамо говорит о разочаровании результатом
1:11
Спорт

Бывший футболист Максим Деменко, выступавший за "Зенит", "Спартак" и "Краснодар", поделился своими мыслями о реакции главного тренера "Динамо" Валерия Карпина на поражение его команды в выездном матче Кубка России против "Краснодара" со счетом 0:4. Карпин, который также возглавляет сборную России, временно руководит "Динамо".

Валерий Карпин
Фото: soccer.ru by Артём Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валерий Карпин

Деменко отметил, что саркастические улыбки Карпина после матча указывают на его разочарование результатом. Тем не менее, он выразил уверенность, что в чемпионате "Динамо" сможет улучшить свою игру.

"Думаю, "Динамо" выкарабкается. Очень неплохой состав, и Валерий Георгиевич потихоньку все настроит", — добавил Деменко, слова которого приводит Газета.Ru.

В начале сезона "Динамо" выступало не лучшим образом, набрав всего пять очков в четырех матчах и заняв девятое место в турнирной таблице РПЛ. Однако команда смогла одержать победу над "Сочи" со счетом 3:2 в Кубке России, но затем потерпела крупное поражение от "Краснодара".

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Наука и техника
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными Аудио 
Последовательность и ласка укрепляют доверие кошки к хозяину
Домашние животные
Последовательность и ласка укрепляют доверие кошки к хозяину Аудио 
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение
Наука и техника
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение Аудио 
Популярное
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться

Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!

Льняные шторы идеально подчеркнут светлые обои в интерьере
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Алла Пугачёва делает неожиданный шаг: уход из гражданства стал ответом на угрозы
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Лук против крыс: неожиданный способ надежно защитить сад
Разоблачение крема Nivea: какие компоненты вызвали вопросы у дерматологов
Плохая привычка с кипятком: как она может повредить трубы и что делать вместо этого?
Не сдавайтесь: как получить выплаты за задержанный багаж — реальные примеры
Волочкова вспомнила, как принц Эндрю был восхищён её выступлением в Лондоне
Учёные обнаружили опасные грибки на мундштуках электронных сигарет
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
Йодированная соль придаёт салу посторонний привкус — предупреждение специалистов
Производство льна полного цикла запустят в Смоленской области — губернатор Анохин
Пять шагов, которые делают прогулку заменой спортзалу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.