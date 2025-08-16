Как выбрать кардиотренажёр, чтобы сжечь больше калорий и не убить суставы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:54
Спорт

Кардиозона тренажёрного зала — это не просто ряд одинаковых с виду машин. Каждая из них имеет свои особенности и задачи: одни разогревают тело перед силовой работой, другие подходят для полноценной тренировки на выносливость. Разбираемся, чем отличаются самые популярные кардиотренажёры и как извлечь из них максимум пользы.

Бег на дорожке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бег на дорожке

Электрическая беговая дорожка — классика кардиозоны

Это, пожалуй, самый узнаваемый тренажёр в любом зале. Чаще всего его используют для разминки — чтобы разогреть тело перед силовой работой. Но при желании на дорожке можно провести и полноценную тренировку.

Как заниматься

Поставьте ноги на боковые панели, включите дорожку и установите минимальный наклон и скорость. Войдите в ритм и постепенно увеличивайте нагрузку. Для разминки достаточно 5–10 минут шага в темпе чуть выше среднего. Для полноценной тренировки — 30–50 минут.

Важно:

  • Всегда заходите и сходите с дорожки, когда полотно неподвижно.

  • Не держите руки на поручнях постоянно — это нарушает естественную механику шага. Если без поручней тяжело, значит, наклон или скорость слишком высоки.

Механическая беговая дорожка — всё зависит от вас

Вместо мотора здесь работает только ваша энергия — полотно приходит в движение благодаря вашим шагам или бегу. Такой принцип даёт более естественное ощущение движения и позволяет без усилий менять темп.

Плюсы: естественная техника, возможность самостоятельно регулировать темп, дополнительная нагрузка на ноги.

Минусы: не подходит людям с проблемами суставов или варикозом.

Как заниматься

Встаньте на полотно, держитесь за поручни, выпрямите спину и начните шагать с перекатом с пятки на носок. Разогрев — те же 5–10 минут, тренировка — 30–50 минут. Темп снижайте плавно, чтобы избежать падения.

Орбитрек — щадящая альтернатива

Эллиптический тренажёр сочетает плюсы беговой дорожки, но при этом минимизирует ударную нагрузку на суставы. Это делает его хорошим вариантом для людей с избыточным весом или ограничениями по здоровью.

Как заниматься

Встаньте на платформы, выберите уровень сопротивления и возьмитесь за поручни. Двигайтесь плавно — вперёд или назад. Наклон корпуса вперёд снимает часть нагрузки со спины, а обратное движение активнее включает ягодичные мышцы.

Учтите: энергорасход на орбитреке примерно на 30% ниже, чем на дорожке. Значит, и длительность тренировки должна быть больше на треть, чтобы результат был сопоставим.

Уточнения

Беговая дорожка — спортивное сооружение, предназначенное для проведения соревнований и тренировок по спортивным бегу и ходьбе в лёгкой атлетике.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
