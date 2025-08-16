Что пришлось изменить в тренировках Брэду Питту ради роли пилота Формулы-1

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тренер Барри Сигрист: Брэд Питт и Дэмсон Идрис тренировались по программе гонщиков Формулы-1
3:00
Спорт

Съёмки нового фильма о "Формуле-1" оказались для Брэда Питта и Дэмсона Идриса настоящим испытанием. Чтобы реалистично сыграть пилотов, актёрам пришлось пройти подготовку, сравнимую с тренировками настоящих гонщиков.

Брэд Питт
Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брэд Питт

Экстремальные условия съёмок: перегрузки и жара в кокпите

В реальных заездах пилоты испытывают перегрузки до 5-6 G — в такие моменты вес тела ощущается в пять-шесть раз больше обычного. Даже шлем в этот момент кажется тяжелее на 7 кг. На съёмках, конечно, показатели были ниже — около 3-4 G, — но и этого достаточно, чтобы почувствовать серьёзную нагрузку.

Жара в салоне болида до +38 °C, многочасовые заезды и длительное пребывание в кокпите — всё это требовало серьёзной физической подготовки.

Как тренировали актёров

Тренер и физиотерапевт Барри Сигрист, работавший в английской Премьер-лиге и "Формуле-1", рассказал, что ключевым направлением стали упражнения на шею и верхнюю часть спины.

"Ни один из актёров никогда раньше не тренировал шею. Мы начали с лёгких нагрузок, а затем перешли к изометрическим упражнениям, используя измеритель силы. Это метод, который применяют и профессиональные гонщики. Плюс мы отдельно укрепляли мышцы средней и верхней спины", — отметил Сигрист.

Кардио и выносливость

Для повышения общей физической формы применяли интервальные тренировки в стиле табата: 20 секунд нагрузки, 10 секунд отдыха, 8 упражнений, до 6 кругов, три раза в неделю.

Эта методика особенно помогла Дэмсону Идрису, который заметно прибавил в выносливости и легче переносил стресс на съёмках.

Подход Питта

Брэд Питт, которому уже 61 год, остался верен своей привычной программе: умеренное кардио на эллиптическом тренажёре и силовые тренировки по классическому сплиту. Он занимался всего три раза в неделю.

"С такими опытными людьми я не пытаюсь всё менять. Моя задача — помочь и добавить то, что реально улучшит результат", — говорит Сигрист.

Одним из ключевых моментов стало введение короткой разминки шеи и корпуса перед посадкой в болид. После пары простых упражнений актёр заметил явное улучшение, и это укрепило его доверие к тренеру.

Итог

Подготовка к "Формуле-1" для Брэда Питта и Дэмсона Идриса стала серьёзным спортивным вызовом. Целенаправленные тренировки шеи и корпуса, изометрические упражнения и интервалы высокой интенсивности помогли им выдержать перегрузки и съёмочные условия. Эта история ещё раз доказывает: при правильной стратегии, поддержке и дисциплине можно оставаться в отличной форме в любом возрасте.

Уточнения

Формула-1 — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
