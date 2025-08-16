Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ваши мышцы восстанавливаются слишком медленно? Проверьте, хватает ли вам этого минерала

Учёные: приём магния снижает мышечную боль через 24–48 часов после тренировки
3:27
Спорт

Вы когда-нибудь пытались спуститься по лестнице после тяжелой тренировки, чувствуя, что ноги превратились в камень? Эта "приятная" боль знакома каждому, кто выкладывался на все сто. Но что, если есть способ вернуть мышцам лёгкость быстрее — без магии, но с магнием?

Спортивное питание спортсмена
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Спортивное питание спортсмена

Что такое DOMS и при чём здесь магний

Отсроченная мышечная боль (DOMS) появляется обычно через сутки-двое после интенсивной нагрузки — будь то штанга, забег или напряжённая игра в команде. Её причина — микроповреждения волокон и воспаление в мышцах.

Магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях в организме. Он регулирует сокращение мышц, выработку энергии и контроль воспалительных процессов. Если его не хватает, восстановление идёт медленнее, а боль ощущается сильнее.

Физически активным людям нужно на 10-20% больше магния, чем тем, кто ведёт сидячий образ жизни. При регулярных и тяжёлых тренировках его запасы быстро расходуются, что может привести к гипомагниемии — дефициту магния в крови. А это уже прямая дорога к сильной мышечной боли, замедленному восстановлению и накоплению молочной кислоты.

Что показывают исследования

Недавний систематический обзор собрал данные четырёх исследований с участием 73 человек в возрасте от 19 до 27 лет. Все работы изучали именно магний — без комбинаций с другими добавками, чтобы оценить его "чистый" эффект.

Результаты оказались многообещающими:

  • Боль в мышцах снижалась уже через 24-48 часов после тренировки.

  • Производительность росла: участники становились выносливее и сильнее.

  • Восстановление ускорялось: уменьшались маркеры повреждения мышц, включая креатинкиназу и ЛДГ.

  • Мышцы защищались от дальнейших повреждений при нагрузках.

В исследованиях использовались разные формы магния — глицинат, оксид, лактат, цитрат — в дозировках 350-500 мг в день. Приём обычно происходил за 2 часа до тренировки. Например, курс из 350 мг магния глицината за 10 дней заметно снижал боль после жима лёжа. А 500 мг магния оксида у бегунов помогли легче перенести 10-километровый забег.

Как магний помогает мышцам

Во время тренировки магний перераспределяется из крови в ткани, где он нужен для нормальной работы мышц. Если запасы истощаются, растёт уровень молочной кислоты, усиливается воспаление и появляются спазмы.

Есть нюанс

Пока данных немного: всего четыре исследования и небольшой пул участников, из которых 80% мужчины. Поэтому пока нельзя однозначно сказать, как магний влияет на женщин и какая форма или дозировка будет оптимальной. Также не во всех исследованиях учитывалось точное время приёма — а ведь магний начинает усваиваться через час, достигая пика в крови через 2-5 часов.

Одно ясно точно: если вы хотите быстрее восстанавливаться и легче переносить нагрузки, магний стоит добавить в список спортивных помощников.

Уточнения

Мы́шцы также му́скулы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
