Тренажёрный зал без страха: как перестать теряться и начать тренироваться с удовольствием

Для новичка спортзал может показаться настоящим лабиринтом, полным непонятных конструкций и сложных тренажёров. Но стоит понять его логику — и вы увидите, что большинство залов устроены по одному принципу: здесь есть зоны, каждая из которых предназначена для определённого типа тренировок.
Прежде чем подойти к тренажёру, важно позаботиться о своей безопасности и комфорте:
Одежда должна плотно сидеть по фигуре, а обувь быть закрытой и устойчивой.
Возьмите полотенце, чтобы застелить скамью перед началом работы.
Проверьте исправность тренажёра и начните с минимального веса, чтобы отточить технику.
Если тренажёр незнаком, изучите инструкцию или попросите помощи у тренера.
После подхода верните оборудование в исходное положение, чтобы им могли воспользоваться другие.
Запрещено: работать на неисправном тренажёре, засовывать пальцы между весами и стопорами, вставать ногами на мягкие части оборудования.
Здесь стоят тренажёры для развития выносливости и работы сердца: беговые дорожки, велотренажёры, эллипсы, гребные машины.
Обычно кардио используют для разминки перед силовыми — 5–15 минут в умеренном темпе. Но при желании можно провести полноценное занятие на 45–60 минут, используя встроенные программы и регулируя сопротивление, темп и интервалы.
В этой части зала укрепляют мышцы с помощью тренажёров:
Блочные — безопасные и удобные, вес регулируется штырем.
Рычажные — требуют установки блинов вручную.
С собственным весом тела — скамьи для пресса, гиперэкстензии.
Силовые рамы и многофункциональные машины — позволяют проработать разные группы мышц, меняя положение и настройки.
Оптимальная схема: 3-4 подхода по 8-16 повторений. Последние повторы должны даваться с трудом, но без потери техники.
Штанги, гантели, гири — здесь всё зависит от вашей техники и умения контролировать движения.
Например, приседания в тренажёре Смита упрощают работу спины и пресса, а со свободной штангой в работу включается всё тело. Это сложнее, но и эффективнее.
Это пространство для тренировок с нестандартным инвентарём: TRX-петли, медболы, нестабильные платформы. Здесь же удобно делать разминку или заминку.
Зная, как устроен зал и зачем нужны разные зоны, вы сможете тренироваться не только усердно, но и грамотно, получая максимум пользы от каждого занятия.
Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.