Тренажёрный зал без страха: как перестать теряться и начать тренироваться с удовольствием

Тренеры: в тренажёрном зале важно начинать с разминки и соблюдать правила безопасности

3:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для новичка спортзал может показаться настоящим лабиринтом, полным непонятных конструкций и сложных тренажёров. Но стоит понять его логику — и вы увидите, что большинство залов устроены по одному принципу: здесь есть зоны, каждая из которых предназначена для определённого типа тренировок.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на беговой дорожке

Подготовка и безопасность: первый шаг к результату

Прежде чем подойти к тренажёру, важно позаботиться о своей безопасности и комфорте:

Одежда должна плотно сидеть по фигуре, а обувь быть закрытой и устойчивой.

Возьмите полотенце, чтобы застелить скамью перед началом работы.

Проверьте исправность тренажёра и начните с минимального веса, чтобы отточить технику.

Если тренажёр незнаком, изучите инструкцию или попросите помощи у тренера.

После подхода верните оборудование в исходное положение, чтобы им могли воспользоваться другие.

Запрещено: работать на неисправном тренажёре, засовывать пальцы между весами и стопорами, вставать ногами на мягкие части оборудования.

Кардиозона — стартовая площадка для сердца

Здесь стоят тренажёры для развития выносливости и работы сердца: беговые дорожки, велотренажёры, эллипсы, гребные машины.

Обычно кардио используют для разминки перед силовыми — 5–15 минут в умеренном темпе. Но при желании можно провести полноценное занятие на 45–60 минут, используя встроенные программы и регулируя сопротивление, темп и интервалы.

Силовая зона — территория прогресса

В этой части зала укрепляют мышцы с помощью тренажёров:

Блочные — безопасные и удобные, вес регулируется штырем.

Рычажные — требуют установки блинов вручную.

С собственным весом тела — скамьи для пресса, гиперэкстензии.

Силовые рамы и многофункциональные машины — позволяют проработать разные группы мышц, меняя положение и настройки.

Оптимальная схема: 3-4 подхода по 8-16 повторений. Последние повторы должны даваться с трудом, но без потери техники.

Зона свободных весов — тест на баланс и технику

Штанги, гантели, гири — здесь всё зависит от вашей техники и умения контролировать движения.

Например, приседания в тренажёре Смита упрощают работу спины и пресса, а со свободной штангой в работу включается всё тело. Это сложнее, но и эффективнее.

Функциональная зона — свобода движения

Это пространство для тренировок с нестандартным инвентарём: TRX-петли, медболы, нестабильные платформы. Здесь же удобно делать разминку или заминку.

Что в итоге

Зная, как устроен зал и зачем нужны разные зоны, вы сможете тренироваться не только усердно, но и грамотно, получая максимум пользы от каждого занятия.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

