Три фитнес-приёма, которые сдвинут прогресс с мёртвой точки и заставят тело меняться

Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка
2:11
Спорт

Многие проводят часы в спортзале, поднимают тяжести и ждут результата, но не всегда достигают желаемого. Здесь работает принцип "тренируйся умнее, а не только усерднее". Чтобы прогресс был стабильным, важно не просто повторять одни и те же упражнения, а использовать подходы, которые реально стимулируют рост мышц. Мы разобрали три метода, которые помогут быстрее добиться формы мечты.

Рельефное тело
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рельефное тело

Время под напряжением (TUT)

Time Under Tension — это ключевой фактор роста мышц. Чем дольше мышца находится в работе, тем активнее в неё поступают аминокислоты, включается путь синтеза белка mTOR и происходят микроповреждения волокон, которые затем восстанавливаются, становясь сильнее и объёмнее.

Продлить время под нагрузкой можно с помощью тросовых тренажёров или резиновых лент. Эти снаряды создают постоянное сопротивление и помогают поддерживать правильную амплитуду движений. Главное — контролировать каждую фазу упражнения, а не бросать вес в конце.

Эксцентрические сокращения

Мышцы работают в двух режимах: концентрическом (сокращение) и эксцентрическом (растяжение под нагрузкой). Именно в эксцентрической фазе они получают наибольший стимул для роста.

Чтобы внедрить этот принцип, можно использовать вес чуть выше привычного: напарник помогает выполнить положительную фазу, а отрицательную вы делаете самостоятельно, медленно и под контролем. Такой метод укрепляет соединительные ткани, повышает силу и способствует набору массы.

Забота о спине

Позвоночник — это связующее звено между мозгом и мышцами, и его здоровье напрямую влияет на результаты тренировок. Один из эффективных и безопасных способов прокачать ноги и одновременно укрепить спину — приседания со штангой на груди.

В отличие от классических приседаний с весом на спине, фронтальный вариант лучше распределяет нагрузку, активнее включает квадрицепсы и требует более правильной техники. Это снижает риск травм и помогает развивать мышцы гармонично.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
