Каждый второй бросает спорт через месяц — и вот к чему это приводит: последствия, о которых молчат

Когда вы только начинаете заниматься спортом, энтузиазма хватает. Но через какое-то время возникает соблазн пропустить тренировку. Иногда — по уважительным причинам: заболели, закрылся зал, срочные семейные дела. А иногда — просто из-за лени или потери интереса. Возвращаться к активности после перерыва всегда сложнее. Чтобы не потерять мотивацию, важно помнить, зачем спорт нужен именно вам.
Переломный момент в спорте
Главные причины потери мотивации
Нет четкой цели Многие приходят в зал "за компанию" или потому что это модно. Но без понимания, зачем вы тренируетесь, энергия быстро исчезнет.
Нужен быстрый результат После пары тренировок тело не станет идеальным, а выносливость не вырастет в разы. Нужно быть готовым к постепенным изменениям.
Скука и однообразие Постоянное повторение одинаковых упражнений может утомлять. Но правильная техника важнее количества, и это стоит принять.
Неподдерживающее окружение Если близкие считают, что вы тратите время зря, заниматься становится тяжелее.
Тренировки как наказание Если спорт для вас — "расплата" за лишний кусок торта, позитивный настрой исчезает.
Как сделать тренировки привычкой
Выберите то, что нравится Не ограничивайтесь тренажерами. Танцы, плавание, йога — вариантов масса.
Начните с малого Пара упражнений дома — тоже начало. Со временем можно увеличивать нагрузку.
Составьте план Запланированные тренировки проще встроить в жизнь, а дисциплина добавит уверенности.
Не перегружайте себя Слишком интенсивные старты приводят к выгоранию.
Получайте удовольствие Вначале дофамина от спорта мало — помогайте себе приятными ритуалами и наградами.
Поощряйте себя Новый спортивный аксессуар или вещь — отличный бонус за первую неделю или месяц тренировок.
Тренируйтесь с кем-то Друг, тренер или группа поддержат и не дадут сдаться.
Обустраивайте место для занятий дома Когда гантели и коврик на виду, игнорировать тренировки сложнее.
Смотрите на спорт как на процесс Так будет проще наслаждаться тренировками, а не ждать их окончания.
Используйте дух соперничества Для кого-то это мощный стимул — быть лучше других.
Как вернуться к спорту после перерыва
Даже если вы раньше занимались регулярно, иногда мотивация уходит. Вот несколько способов вернуть ее.
Завидуйте по-доброму
Подпишитесь на фитнес-аккаунты, вдохновляйтесь чужими результатами. Сравните фото до и после — чужие и свои.
Вспомните себя "до" тренировок Как вы чувствовали себя тогда? Хотите вернуться к этой версии себя?
Примите спорт как необходимость Это не выбор, а условие здоровья и энергии. Если зал недоступен — тренируйтесь дома.
Делайте то, что вам по душе Не мучайте себя нелюбимыми упражнениями, ищите свой формат.
Готовьтесь заранее Собранная с вечера сумка или готовый велосипед в коридоре — меньше шансов найти оправдание.
Попробуйте групповые занятия Командный дух, поддержка и общая энергия — мощный заряд.
Главное — начать сегодня
Не ждите понедельника. Начните прямо сейчас — хотя бы с разминки. Продержитесь неделю, потом месяц. И скоро вы уже не захотите бросать.
Уточнения
Привы́чка — в психологии сложившийся способ поведения, осуществление которого в определённой ситуации приобретает для индивида характер потребности.
Мотива́ция (от лат. movēre "двигать", в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.