Каждый второй бросает спорт через месяц — и вот к чему это приводит: последствия, о которых молчат

3:34
Спорт

Когда вы только начинаете заниматься спортом, энтузиазма хватает. Но через какое-то время возникает соблазн пропустить тренировку. Иногда — по уважительным причинам: заболели, закрылся зал, срочные семейные дела. А иногда — просто из-за лени или потери интереса.
Возвращаться к активности после перерыва всегда сложнее. Чтобы не потерять мотивацию, важно помнить, зачем спорт нужен именно вам.

Переломный момент в спорте
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Переломный момент в спорте

Главные причины потери мотивации

  1. Нет четкой цели
    Многие приходят в зал "за компанию" или потому что это модно. Но без понимания, зачем вы тренируетесь, энергия быстро исчезнет.
  2. Нужен быстрый результат
    После пары тренировок тело не станет идеальным, а выносливость не вырастет в разы. Нужно быть готовым к постепенным изменениям.
  3. Скука и однообразие
    Постоянное повторение одинаковых упражнений может утомлять. Но правильная техника важнее количества, и это стоит принять.
  4. Неподдерживающее окружение
    Если близкие считают, что вы тратите время зря, заниматься становится тяжелее.
  5. Тренировки как наказание
    Если спорт для вас — "расплата" за лишний кусок торта, позитивный настрой исчезает.

Как сделать тренировки привычкой

  • Выберите то, что нравится
    Не ограничивайтесь тренажерами. Танцы, плавание, йога — вариантов масса.
  • Начните с малого
    Пара упражнений дома — тоже начало. Со временем можно увеличивать нагрузку.
  • Составьте план
    Запланированные тренировки проще встроить в жизнь, а дисциплина добавит уверенности.
  • Не перегружайте себя
    Слишком интенсивные старты приводят к выгоранию.
  • Получайте удовольствие
    Вначале дофамина от спорта мало — помогайте себе приятными ритуалами и наградами.
  • Поощряйте себя
    Новый спортивный аксессуар или вещь — отличный бонус за первую неделю или месяц тренировок.
  • Тренируйтесь с кем-то
    Друг, тренер или группа поддержат и не дадут сдаться.
  • Обустраивайте место для занятий дома
    Когда гантели и коврик на виду, игнорировать тренировки сложнее.
  • Смотрите на спорт как на процесс
    Так будет проще наслаждаться тренировками, а не ждать их окончания.
  • Используйте дух соперничества
    Для кого-то это мощный стимул — быть лучше других.

Как вернуться к спорту после перерыва

Даже если вы раньше занимались регулярно, иногда мотивация уходит. Вот несколько способов вернуть ее.

Завидуйте по-доброму

Подпишитесь на фитнес-аккаунты, вдохновляйтесь чужими результатами. Сравните фото до и после — чужие и свои.

Вспомните себя "до" тренировок
Как вы чувствовали себя тогда? Хотите вернуться к этой версии себя?

Примите спорт как необходимость
Это не выбор, а условие здоровья и энергии. Если зал недоступен — тренируйтесь дома.

Делайте то, что вам по душе
Не мучайте себя нелюбимыми упражнениями, ищите свой формат.

Готовьтесь заранее
Собранная с вечера сумка или готовый велосипед в коридоре — меньше шансов найти оправдание.

Попробуйте групповые занятия
Командный дух, поддержка и общая энергия — мощный заряд.

Главное — начать сегодня

Не ждите понедельника. Начните прямо сейчас — хотя бы с разминки. Продержитесь неделю, потом месяц. И скоро вы уже не захотите бросать.

Уточнения

Привы́чка в психологии сложившийся способ поведения, осуществление которого в определённой ситуации приобретает для индивида характер потребности.

Мотива́ция (от лат. movēre "двигать", в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.

