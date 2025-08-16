С пелёнок в спортзал? Врачи объяснили, когда и как безопасно начинать силовые тренировки для ребёнка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Ещё несколько десятилетий назад сама мысль о силовых тренировках для детей вызывала недоумение и тревогу. Сегодня же врачи и тренеры всё чаще говорят, что именно такой опыт может повлиять на здоровье ребёнка на всю жизнь — и в лучшую сторону.

Мама в планке с ребёнком
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Мама в планке с ребёнком

Многие современные мамы и папы выросли в эпоху, когда фитнес стал частью повседневной рутины, и теперь они транслируют эти привычки своим детям.

Педиатры отмечают: нынешнее поколение ребят с ранних лет видит, как родители занимаются спортом, и всё чаще воспринимает тренировки как естественную часть жизни. Появились даже программы силовой подготовки, разработанные специально для школьников.

Эксперты связывают этот тренд не только с семейными привычками, но и с влиянием соцсетей, где фитнес-инфлюенсеры популяризируют силовые упражнения, питание с высоким содержанием белка и осознанное отношение к телу.

Мифы, которые пора забыть

Одно из самых устойчивых заблуждений — что силовые тренировки тормозят рост, повреждая зоны роста костей. Врачи подчёркивают: современные исследования не подтверждают эту теорию. Опасные случаи, на которые ссылались в 70-х годах, были связаны с неправильной техникой и чрезмерными весами. При грамотном подходе силовые упражнения у детей имеют крайне низкий уровень травматизма — значительно ниже, чем, например, в футболе или баскетболе.

Также ошибочно полагать, что девочкам такие тренировки противопоказаны. Специалисты уверяют: при разумных нагрузках они безопасны для гормонального здоровья, а проблемы с циклом возникают только при сочетании чрезмерных нагрузок и недостаточного питания.

Что даёт силовая подготовка детям

Врачи сходятся во мнении: чем раньше ребёнок начнёт развивать мышцы, тем дольше сохранит здоровье опорно-двигательного аппарата. Силовые упражнения укрепляют сухожилия, кости и суставы, улучшают координацию, формируют устойчивые нейронные связи, отвечающие за работу мышц. Кроме того, такие дети меньше подвержены риску метаболических заболеваний в будущем.

К положительным эффектам относят и психологические — растёт уверенность в себе, формируется здоровое восприятие тела, а привычка к физической активности закрепляется на долгие годы, пишет womenshealthmag.com.

С какого возраста можно начинать

Единой цифры нет: многое зависит от уровня развития и умения ребёнка следовать инструкциям. Врачи считают, что с 5-6 лет допустимы простые упражнения с собственным весом, а полноценные тренировки с лёгкими отягощениями можно вводить примерно с 7-8 лет. Главное — контроль со стороны специалиста или родителя, который знает технику.

В начале программа должна включать простые базовые движения — приседания, отжимания, выпады. Объём — минимальный: один подход на 6 повторений, 2-3 раза в неделю, с обязательной разминкой. Постепенно можно добавлять лёгкие гантели, эспандеры или утяжелители, но тренировки не должны идти подряд, нужен хотя бы день отдыха.

Как избежать ошибок

Специалисты советуют следить, чтобы ребёнок не отказывался от других видов активности в пользу только силовых упражнений, не ограничивал питание и не тренировался "через боль". Тревожные сигналы — хроническая усталость, боли в пояснице или плечах, потеря интереса к занятиям, признаки тревожности или депрессии.

Ещё один важный момент — правильная мотивация. Родителям стоит обсуждать с детьми, зачем они тренируются: для здоровья, спортивных результатов или внешнего вида. Эксперты рекомендуют формировать акцент на функциональности тела, а не на эстетике — это помогает избежать недовольства своим телом и сохраняет позитивное отношение к тренировкам.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
