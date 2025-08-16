Миф о 10 000 шагах разрушен: вот сколько на самом деле нужно ходить каждый день

Учёные назвали точное число шагов в день, которое продлевает жизнь

Сегодня смартфон или фитнес-браслет способен без труда подсчитать каждый ваш шаг. Но действительно ли вам нужно стремиться к "легендарным" 10 000 шагов в день?

Последние исследования показывают, что эта цифра может быть завышенной. Более того, её происхождение связано не с научными данными, а с маркетинговой кампанией в Японии несколько десятилетий назад.

Учёные из Университета Сиднея и других международных команд проанализировали данные более чем 160 000 взрослых со всего мира. Выяснилось, что около 7000 шагов в день дают почти такой же эффект для здоровья, как и значительно большие расстояния.

Профессор общественного здравоохранения Мелоди Дин, участвовавшая в исследовании, пояснила, что после этой отметки польза продолжает расти, но гораздо медленнее. Для людей, которым трудно дойти до 10 000, семь тысяч становятся вполне достижимой и всё ещё очень полезной целью.

Основные выводы:

7000 шагов в день снижают риск смерти почти на 50% по сравнению с 2000 шагами.

Риск диабета 2 типа уменьшается на 14%, сердечно-сосудистых заболеваний — на 25%, депрессии — на 22%, деменции — на 38%.

Даже переход с 2000 на 4000 шагов в день заметно улучшает прогнозы — смертность падает примерно на 36%.

Эпидемиолог Аманда Палух из Университета Массачусетса добавила, что оптимальная цель зависит от возраста: людям старше 60 лет достаточно 6000-8000 шагов, а молодым чаще нужна планка ближе к 10 000. При этом скорость ходьбы не оказалась решающим фактором — суммарная активность важнее темпа.

Интересно, что официальные рекомендации в США до сих пор измеряются в минутах, а не в шагах: взрослым советуют 150-300 минут умеренной нагрузки или 75-150 минут интенсивной в неделю. Но кардиолог Уильям Краус, работавший над этими рекомендациями, считает, что шаги стоит добавить в будущие версии.

Эксперты подчёркивают, что шаги — лишь один из способов оценить активность. Аналогичный эффект дают плавание, велосипед и другие формы движения. Как и в питании, здесь важен баланс: стоит сочетать ходьбу, силовые тренировки и упражнения на подвижность.

