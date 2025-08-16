Миф о 10 000 шагах разрушен: вот сколько на самом деле нужно ходить каждый день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:41
Спорт

Сегодня смартфон или фитнес-браслет способен без труда подсчитать каждый ваш шаг. Но действительно ли вам нужно стремиться к "легендарным" 10 000 шагов в день?

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Последние исследования показывают, что эта цифра может быть завышенной. Более того, её происхождение связано не с научными данными, а с маркетинговой кампанией в Японии несколько десятилетий назад.

Учёные из Университета Сиднея и других международных команд проанализировали данные более чем 160 000 взрослых со всего мира. Выяснилось, что около 7000 шагов в день дают почти такой же эффект для здоровья, как и значительно большие расстояния.

Профессор общественного здравоохранения Мелоди Дин, участвовавшая в исследовании, пояснила, что после этой отметки польза продолжает расти, но гораздо медленнее. Для людей, которым трудно дойти до 10 000, семь тысяч становятся вполне достижимой и всё ещё очень полезной целью.

Основные выводы:

  • 7000 шагов в день снижают риск смерти почти на 50% по сравнению с 2000 шагами.
  • Риск диабета 2 типа уменьшается на 14%, сердечно-сосудистых заболеваний — на 25%, депрессии — на 22%, деменции — на 38%.
  • Даже переход с 2000 на 4000 шагов в день заметно улучшает прогнозы — смертность падает примерно на 36%.

Эпидемиолог Аманда Палух из Университета Массачусетса добавила, что оптимальная цель зависит от возраста: людям старше 60 лет достаточно 6000-8000 шагов, а молодым чаще нужна планка ближе к 10 000. При этом скорость ходьбы не оказалась решающим фактором — суммарная активность важнее темпа.

Интересно, что официальные рекомендации в США до сих пор измеряются в минутах, а не в шагах: взрослым советуют 150-300 минут умеренной нагрузки или 75-150 минут интенсивной в неделю. Но кардиолог Уильям Краус, работавший над этими рекомендациями, считает, что шаги стоит добавить в будущие версии.

Эксперты подчёркивают, что шаги — лишь один из способов оценить активность. Аналогичный эффект дают плавание, велосипед и другие формы движения. Как и в питании, здесь важен баланс: стоит сочетать ходьбу, силовые тренировки и упражнения на подвижность.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
