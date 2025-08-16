Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Уксус и нашатырный спирт отпугивают слизней и улиток при опрыскивании растений
Некачественная AdBlue повреждает систему впрыска топлива в автомобиле
Французские таксисты не захотели везти Аврору Кибу из-за её чемоданов
Шеф-повара: загустить подливу без комочков помогут мука, крахмал и масло
Эксперты назвали 5 самых ленивых пород кошек для спокойных хозяев
Роскачество: Кубань нацелена на рекордный урожай винограда
Фольга растапливает лёд в морозилке и защищает банковские карты от считывания RFID-меток
Естественная сушка волос может быть вреднее, чем использование фена
Катхурия: йодные сетки неэффективны для восполнения дефицита йода

Вечная молодость: эти два упражнения должна делать каждая женщина

Тренер Идуш: гимнастика для лица является естественным лифтингом
1:09
Спорт

Красивое лицо и подтянутая фигура, по словам фитнес-тренера Иванны Идуш, зависят не только от питания и ухода за кожей.

тренировка ягодиц дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
тренировка ягодиц дома

Эксперт утверждает, что есть два обязательных направления тренировок, которые помогают сохранить молодость и привлекательность надолго.

Гимнастика для лица

Идуш отмечает, что регулярные упражнения активизируют мышцы, улучшают кровоток и ускоряют лимфоотток. Это делает кожу более упругой, улучшает контур лица и уменьшает отёчность. Тренер подчёркивает, что мышцы являются фундаментом здоровья и красоты, и лицо не является исключением.

Коррекция осанки

По словам специалиста, правильное положение спины и шеи предотвращает наклон головы вперёд, который со временем меняет черты лица и визуально старит, пишет "МК в Калининграде".

Она поясняет, что при сутулости страдает не только осанка, но и грудь, которая начинает опускаться. Для видимого эффекта необходима грамотно составленная программа и регулярные тренировки.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
