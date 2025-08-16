Вечная молодость: эти два упражнения должна делать каждая женщина

Красивое лицо и подтянутая фигура, по словам фитнес-тренера Иванны Идуш, зависят не только от питания и ухода за кожей.
Эксперт утверждает, что есть два обязательных направления тренировок, которые помогают сохранить молодость и привлекательность надолго.
Идуш отмечает, что регулярные упражнения активизируют мышцы, улучшают кровоток и ускоряют лимфоотток. Это делает кожу более упругой, улучшает контур лица и уменьшает отёчность. Тренер подчёркивает, что мышцы являются фундаментом здоровья и красоты, и лицо не является исключением.
По словам специалиста, правильное положение спины и шеи предотвращает наклон головы вперёд, который со временем меняет черты лица и визуально старит, пишет "МК в Калининграде".
Она поясняет, что при сутулости страдает не только осанка, но и грудь, которая начинает опускаться. Для видимого эффекта необходима грамотно составленная программа и регулярные тренировки.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
