Вечная молодость: эти два упражнения должна делать каждая женщина

Тренер Идуш: гимнастика для лица является естественным лифтингом

Красивое лицо и подтянутая фигура, по словам фитнес-тренера Иванны Идуш, зависят не только от питания и ухода за кожей.

Эксперт утверждает, что есть два обязательных направления тренировок, которые помогают сохранить молодость и привлекательность надолго.

Гимнастика для лица

Идуш отмечает, что регулярные упражнения активизируют мышцы, улучшают кровоток и ускоряют лимфоотток. Это делает кожу более упругой, улучшает контур лица и уменьшает отёчность. Тренер подчёркивает, что мышцы являются фундаментом здоровья и красоты, и лицо не является исключением.

Коррекция осанки

По словам специалиста, правильное положение спины и шеи предотвращает наклон головы вперёд, который со временем меняет черты лица и визуально старит, пишет "МК в Калининграде".

Она поясняет, что при сутулости страдает не только осанка, но и грудь, которая начинает опускаться. Для видимого эффекта необходима грамотно составленная программа и регулярные тренировки.

