Простая техника дыхания, благодаря которой бег перестанет утомлять и начнёт окрылять

Правильное дыхание во время физической активности — не просто рекомендация, а основа эффективных тренировок. В отличие от воды или питательных веществ, кислород невозможно "запасти впрок". Он должен поступать в организм непрерывно, иначе мышцы быстро устанут и перестанут работать на полную мощность.
Во время вдоха грудобрюшная диафрагма сокращается и опускается, ребра приподнимаются, внутренние органы смещаются вниз. Легкие наполняются кислородом. На выдохе происходит обратный процесс: диафрагма расслабляется, а мышцы живота и тазового дна помогают вытолкнуть углекислый газ.
Глубокое дыхание всегда задействует и грудную клетку, и живот — именно так достигается максимальное насыщение крови кислородом.
При беге важно выбирать способ дыхания в зависимости от темпа, интенсивности и самочувствия.
Подходит для медленного, комфортного бега. Воздух успевает согреться и увлажниться, что защищает дыхательные пути.
Универсальный вариант для бега в среднем темпе. Дыхательные пути не пересыхают, а углекислый газ удаляется быстрее.
Необходим при высокой интенсивности, когда мышцам требуется много кислорода. Главное — сохранять дыхание глубоким, избегая коротких, поверхностных вдохов.
Чтобы облегчить процесс и увеличить эффективность, можно дышать в определенном ритме.
Пятиступенчатая схема — вдох на три шага, выдох на два.
Трехступенчатая схема — вдох на два шага, выдох на один (подходит при ускорениях).
Задерживать дыхание на любой скорости не стоит — это снижает поступление кислорода к мышцам, ухудшает самочувствие и снижает результативность.
