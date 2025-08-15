Миф о 10 000 шагах развенчан: свежие исследования меняют представления о пользе ходьбы

Учёные Университета Гранады: ощутимая польза для здоровья начинается уже с 2600 шагов в день

Идея о том, что 10 000 шагов в день — золотой стандарт здоровья, давно укоренилась в массовом сознании. Но мало кто знает, что эта цифра родом вовсе не из научных лабораторий, а из маркетинговой кампании в Японии 1960-х годов.

Что показали новые исследования

Учёные Университета Гранады (Испания) вместе с международной командой проанализировали данные более чем 110 000 человек из двенадцати исследований. Вывод оказался неожиданным: ощутимая польза для здоровья достигается уже при 2600-2800 шагах в день.

Повышение этой нормы до 8000 шагов ещё больше снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и продлевает жизнь. И, по словам профессора Франсиско Б. Ортеги, безопасно и полезно даже количество до 16 000 шагов.

Темп тоже важен

Авторы работы заметили, что быстрый шаг приносит больше пользы, чем медленный, особенно для сердца и сосудов. При этом:

значимой разницы между мужчинами и женщинами нет,

метод подсчёта шагов (фитнес-браслет, смартфон или умные часы) не влияет на результат,

длина шага тоже не играет роли.

Как адаптировать рекомендацию под себя

Норма в 7000–9000 шагов — универсальна для большинства людей, но многое зависит от возраста и физической подготовки. Молодёжь обычно легко достигает верхней границы, а для пожилых людей и 3000 шагов в день могут дать заметный эффект.

Главное — помнить, что это общее количество за сутки, а не одна длительная прогулка. Несколько 5-10-минутных выходов в течение дня — уже вклад в общее здоровье.

