Бодибилдинг убивает молча: за медалями, сушкой и мышцами скрывается опасность

Веккьято: экстремальные нагрузки повышают риск сердечной смерти у бодибилдеров
Новое исследование, опубликованное в Европейском кардиологическом журнале, показало, что мужчины, занимающиеся бодибилдингом, сталкиваются с повышенным риском внезапной сердечной смерти. Особенно высок этот риск у профессиональных спортсменов — он в 5,2 раза выше, чем у любителей.

"Риск смерти среди мужчин, занимающихся бодибилдингом, довольно высок. У профессионалов частота случаев внезапной сердечной смерти значительно выше, что позволяет предположить влияние уровня соревнований", — отметил ведущий автор исследования, специалист по спортивной медицине Падуанского университета доктор Марко Веккьято.

Как проводили исследование

В выборку вошли 20 300 участников соревнований Международной федерации бодибилдинга и фитнеса за период с 2005 по 2020 год. Их здоровье отслеживали до июля 2023 года, в среднем более восьми лет. За это время умер 121 человек, почти 38 % из них — от внезапной остановки сердца.

Особенно тревожно, что 11 случаев произошли с действующими спортсменами моложе 35 лет.

Возможные причины

По словам Веккьято, на сердце бодибилдеров могут негативно влиять экстремальные силовые тренировки, жёсткие диетические ограничения, обезвоживание и употребление веществ для повышения работоспособности. Эти факторы создают значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могут вызывать аритмии и структурные изменения миокарда.

Вскрытие пяти погибших спортсменов показало: у четырёх было увеличенное сердце и утолщённая сердечная мышца — состояния, повышающие риск сердечной недостаточности.

Не только сердце

Около 15 % смертей в выборке пришлись на "внезапные травматические" причины — ДТП, самоубийства, убийства и передозировки.

"Эти результаты подчёркивают необходимость изучения психологического воздействия культуры бодибилдинга. Проблемы с психическим здоровьем могут усугубляться из-за злоупотребления психоактивными веществами и повышать риск импульсивного поведения", — отметил Веккьято.

Что это значит

Исследователи подчёркивают, что их выводы не являются критикой силовых тренировок как таковых. Регулярная физическая активность и тренировки с отягощениями при разумном подходе приносят значительную пользу здоровью и снижают риск смертности. Однако стремление к экстремальным изменениям тела любой ценой может быть опасно, особенно для сердца.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
