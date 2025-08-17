Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не верьте своим часам: они мешают вам худеть — и вы об этом даже не догадываетесь

Альшурафа: современные трекеры не учитывают особенности походки при ожирении
Спорт

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало, что современные фитнес-устройства нередко дают неточные данные для людей с ожирением. Различия в походке, скорости, расходе энергии и даже наклоне устройства приводят к тому, что показатели активности и сожжённых калорий искажаются.

Спортсмен проверяет время на тренировке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спортсмен проверяет время на тренировке

"Люди, страдающие ожирением, могли бы получить важную информацию о своём здоровье с помощью фитнес-трекеров, но большинство современных устройств не справляются с этой задачей", — отметил старший научный сотрудник, доцент кафедры поведенческой медицины Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго Набиль Альшурафа.

Как работает новый подход

Команда Альшурафы разработала алгоритм, который позволяет умным часам точнее рассчитывать энергозатраты у людей с ожирением. Лабораторные испытания показали, что его точность превышает 95 % в реальных условиях.

Учёного вдохновило личное наблюдение: на занятиях по фитнесу его тёща, страдающая ожирением, тренировалась интенсивно, но на "таблице лидеров" её результаты выглядели слабыми.

"В тот момент я понял: фитнес не должен быть ловушкой для тех, кому он нужнее всего", — сказал Альшурафа.

В чём проблема старых алгоритмов

Большинство существующих алгоритмов создавались для людей без ожирения. Набедренные трекеры часто ошибаются, а наручные устройства, хотя и точнее, не проходили специальной калибровки под особенности движений и положения на руке у людей с избыточным весом.

Чтобы протестировать новый метод, исследователи сравнили его с 11 современными системами оценки активности. Они использовали фитнес-трекеры исследовательского класса и нательные камеры, фиксирующие все моменты, когда датчики ошибались.

В одном эксперименте 27 участников носили трекер и маску, измеряющую расход энергии через анализ вдыхаемого кислорода и выдыхаемого углекислого газа. В другом — 25 человек занимались повседневной активностью с трекером и камерой.

Индивидуальный подход к нагрузке

Альшурафа предлагал адаптированные упражнения — например, отжимания от стены вместо пола.

"Многие не могли опуститься на пол, но каждый из них отжимался от стены, и их руки дрожали от напряжения. Мы считаем "стандартные" тренировки самым сложным испытанием, но эти стандарты не подходят многим людям", — отметил он.

Учёный подчёркивает, что нужно переосмыслить критерии успеха в фитнесе, чтобы они учитывали возможности каждого.

Следующим шагом станет создание приложения для Apple Watch и Android-часов с новым алгоритмом. Код уже доступен в открытом доступе, и исследователи приглашают коллег тестировать и совершенствовать его.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
