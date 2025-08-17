Секрет быстрого бега не в ногах: одна точка перед глазами меняет всё

Новое исследование показало: концентрация внимания во время бега, особенно ближе к финишу, помогает развивать большую скорость и прилагать больше усилий. Такой приём, известный как "сужение внимания", оказался эффективной ментальной стратегией как для профессионалов, так и для любителей.
"Полученные результаты предлагают недорогой и простой способ улучшить результаты в беге — достаточно скорректировать направление нашего внимания", — пояснила автор исследования, доцент кафедры психологии Ратгерского университета Шана Коул.
Работа, опубликованная 25 июня в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, объединила данные шести исследований с участием почти 1600 бегунов. Участников просили либо сосредоточиться на узком круге задач, либо сохранять широкий обзор во время пробежки.
Бегуны, фокусировавшиеся на одной точке прямо перед собой, а не разглядывающие всё вокруг, двигались быстрее и демонстрировали более высокий уровень физической отдачи.
"Если вы будете смотреть на одну точку впереди себя, а не по сторонам, это поможет вам не сбиться с пути", — отметила ведущий автор исследования, доцент кафедры психологии Нью-Йоркского университета Эмили Балсетис.
В экспериментах одну группу участников просили держать внимание узким на протяжении всего забега, другую — только в конце дистанции. Бегали они либо 400 метров, либо одну милю.
В обеих ситуациях те, кто применял стратегию сужения внимания, показывали лучшие результаты и более высокую частоту сердечных сокращений по сравнению с теми, кто этого не делал.
Учёные также обнаружили, что профессиональные бегуны и более быстрые спортсмены используют этот приём значительно чаще, чем новички.
Бег — один из способов передвижения человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
