Конкуренция с Шевалье перевернёт карьеру российского вратаря? Сезон в ПСЖ станет проверкой для Сафонова

Экс-футболист Деменко оценил конкуренцию Сафонова с Шевалье в ПСЖ

Бывший футболист сборной России Максим Деменко, который играл за "Зенит", "Спартак" и "Краснодар", прокомментировал возможные перспективы Матвея Сафонова, вратаря "Краснодара", в конкуренции с Люком Шевалье, приобретённым "Пари Сен-Жермен" у "Лилля".

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Матвей Сафонов

Деменко отметил, что конкуренция между Сафоновым и Шевалье неизбежна и не вызывает сомнений. Он подчеркнул, что Матвей уже год выступает за парижский клуб, что является положительным фактором. Однако, если нет доверия к игроку, это может усложнить ситуацию. Деменко также отметил, что для Сафонова важно получать больше игровой практики, а выбор в пользу другого вратаря может вызвать определённые трудности, сообщает Газета.Ru.

"Но Матвей правильно сделал, сказав, что хочет конкурировать с другим вратарём за место первого номера. А как там дальше получится, покажет время. Это лучший вариант для Сафонова сейчас", — добавил Деменко.

Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" год назад и сыграл 17 матчей за парижский клуб, завоевав четыре трофея. Перед началом текущего сезона стало известно, что Джанлуиджи Доннарумма, бывший основной голкипер команды, покинет клуб. На его место придёт Люк Шевалье, который уже дебютировал за "ПСЖ" в Суперкубке УЕФА, пропустив два мяча в основное время, но выиграв серию пенальти в дополнительное время. Сафонов остался в запасе, завоевав пятый трофей в составе французского клуба.

Уточнения

Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России.

