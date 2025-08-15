Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты: если кошка кладет лапу на лицо во время игры, она просит остановиться
Новый вид австралопитека? В Эфиопии найдены зубы возрастом 2,65 млн лет
Фильтры кондиционера нужно регулярно очищать для корректной работы
Юлия Высоцкая рассказала, почему выбрала карьеру актрисы одного режиссёра
Удача дня: девушка нашла алмаз для обручального кольца в парке Арканзаса
Мегафон увеличил выручку на 8,6% в первом полугодии 2025 года по МСФО
Перекупщик: тест-драйв и сервисная диагностика обязательны перед покупкой авто
Учёные создали анализ крови на синдром хронической усталости с точностью 91%
Сати Казанова переодела мужа-итальянца в костюм горца

Конкуренция с Шевалье перевернёт карьеру российского вратаря? Сезон в ПСЖ станет проверкой для Сафонова

Экс-футболист Деменко оценил конкуренцию Сафонова с Шевалье в ПСЖ
Спорт

Бывший футболист сборной России Максим Деменко, который играл за "Зенит", "Спартак" и "Краснодар", прокомментировал возможные перспективы Матвея Сафонова, вратаря "Краснодара", в конкуренции с Люком Шевалье, приобретённым "Пари Сен-Жермен" у "Лилля".

Матвей Сафонов
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Матвей Сафонов

Деменко отметил, что конкуренция между Сафоновым и Шевалье неизбежна и не вызывает сомнений. Он подчеркнул, что Матвей уже год выступает за парижский клуб, что является положительным фактором. Однако, если нет доверия к игроку, это может усложнить ситуацию. Деменко также отметил, что для Сафонова важно получать больше игровой практики, а выбор в пользу другого вратаря может вызвать определённые трудности, сообщает Газета.Ru.

"Но Матвей правильно сделал, сказав, что хочет конкурировать с другим вратарём за место первого номера. А как там дальше получится, покажет время. Это лучший вариант для Сафонова сейчас", — добавил Деменко.

Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" год назад и сыграл 17 матчей за парижский клуб, завоевав четыре трофея. Перед началом текущего сезона стало известно, что Джанлуиджи Доннарумма, бывший основной голкипер команды, покинет клуб. На его место придёт Люк Шевалье, который уже дебютировал за "ПСЖ" в Суперкубке УЕФА, пропустив два мяча в основное время, но выиграв серию пенальти в дополнительное время. Сафонов остался в запасе, завоевав пятый трофей в составе французского клуба.

Уточнения

Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород
Домашние животные
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород Аудио 
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
Паразитический гриб трутовик вызывает гниение древесины яблони
Варенье из цукини с яблоками готовят с цитрусовой цедрой и мятой
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Сон в жаркой спальне опасен для сердца и фигуры
Туристы будут платить 10–20 евро за вход в природные зоны Новой Зеландии с 2027 года
Кровавая луна взойдёт 8 сентября — лучшие места и советы для наблюдения
Сильная менструальная боль у 15% женщин приводит к пропускам учёбы и работы
Роскомнадзор начислил почти 4 млрд рублей по новому налогу на интернет-рекламу
Уход тренера Станковича с поля вызван личными переживаниями — экс-полузащитник Деменко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.