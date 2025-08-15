Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильтры кондиционера нужно регулярно очищать для корректной работы
Юлия Высоцкая рассказала, почему выбрала карьеру актрисы одного режиссёра
Удача дня: девушка нашла алмаз для обручального кольца в парке Арканзаса
Мегафон увеличил выручку на 8,6% в первом полугодии 2025 года по МСФО
Перекупщик: тест-драйв и сервисная диагностика обязательны перед покупкой авто
Учёные создали анализ крови на синдром хронической усталости с точностью 91%
Сати Казанова переодела мужа-итальянца в костюм горца
Экс-футболист Деменко оценил конкуренцию Сафонова с Шевалье в ПСЖ
Мгновенный объём: пудра для волос преобразит вашу укладку за 5 минут

Ушёл с трибуны, но не от команды: Станкович по-прежнему верит в Спартак — и вот почему

Уход тренера Станковича с поля вызван личными переживаниями — экс-полузащитник Деменко
1:45
Спорт

Бывший полузащитник "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" Максим Деменко высказался о влиянии поведения главного тренера "Спартака" Деяна Станковича на команду.

Стадион Лукойл Арена
Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин
Стадион Лукойл Арена

Сербский специалист покинул тренерскую скамейку после пропущенного гола в конце матча Кубка России против "Динамо" из Махачкалы. Несмотря на то, что "Спартак" отыгрался в добавленное время, сравняв счет (1:1), команда проиграла в серии послематчевых пенальти.

Деменко подчеркнул, что уход Станковича с трибуны не указывает на его недоверие к команде. По мнению эксперта, тренер очень эмоционален, и его реакция на пропущенный мяч была вызвана личными переживаниями.

"Сразу пошли разговоры, что он вроде как не верит в команду… Все это, однозначно, лирика. Человек эмоциональный. Соперник забил в концовке, что-то внутренне его возмутило. Я не вижу, что в этом уходе проявилось его, как говорят, неверие", — сказал Деменко.

Деменко отметил, что Станкович по-прежнему верит в команду и активно работает над улучшением командной игры.

Однако, по словам Деменко, у "Спартака" есть проблемы, которые команда пока не может решить. "Спартак" не показывает стабильной игры, и Станкович ищет новые тактики и стратегии. Эксперт также отметил, что руководство клуба требует от тренера немедленных результатов, которых пока не удается достичь, пишет Газета.Ru.

Стоит напомнить, что после четырех стартовых туров Российской премьер-лиги "Спартак" набрал лишь четыре очка. В следующем туре команда Станковича встретится с "Зенитом".

Уточнения

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов
Домашние животные
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов Аудио 
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Недвижимость
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности Аудио 
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий
Еда и рецепты
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
Паразитический гриб трутовик вызывает гниение древесины яблони
Варенье из цукини с яблоками готовят с цитрусовой цедрой и мятой
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Сон в жаркой спальне опасен для сердца и фигуры
Туристы будут платить 10–20 евро за вход в природные зоны Новой Зеландии с 2027 года
Кровавая луна взойдёт 8 сентября — лучшие места и советы для наблюдения
Сильная менструальная боль у 15% женщин приводит к пропускам учёбы и работы
Роскомнадзор начислил почти 4 млрд рублей по новому налогу на интернет-рекламу
Уход тренера Станковича с поля вызван личными переживаниями — экс-полузащитник Деменко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.