Ушёл с трибуны, но не от команды: Станкович по-прежнему верит в Спартак — и вот почему

Уход тренера Станковича с поля вызван личными переживаниями — экс-полузащитник Деменко

1:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший полузащитник "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" Максим Деменко высказался о влиянии поведения главного тренера "Спартака" Деяна Станковича на команду.

Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин Стадион Лукойл Арена

Сербский специалист покинул тренерскую скамейку после пропущенного гола в конце матча Кубка России против "Динамо" из Махачкалы. Несмотря на то, что "Спартак" отыгрался в добавленное время, сравняв счет (1:1), команда проиграла в серии послематчевых пенальти.

Деменко подчеркнул, что уход Станковича с трибуны не указывает на его недоверие к команде. По мнению эксперта, тренер очень эмоционален, и его реакция на пропущенный мяч была вызвана личными переживаниями.

"Сразу пошли разговоры, что он вроде как не верит в команду… Все это, однозначно, лирика. Человек эмоциональный. Соперник забил в концовке, что-то внутренне его возмутило. Я не вижу, что в этом уходе проявилось его, как говорят, неверие", — сказал Деменко.

Деменко отметил, что Станкович по-прежнему верит в команду и активно работает над улучшением командной игры.

Однако, по словам Деменко, у "Спартака" есть проблемы, которые команда пока не может решить. "Спартак" не показывает стабильной игры, и Станкович ищет новые тактики и стратегии. Эксперт также отметил, что руководство клуба требует от тренера немедленных результатов, которых пока не удается достичь, пишет Газета.Ru.

Стоит напомнить, что после четырех стартовых туров Российской премьер-лиги "Спартак" набрал лишь четыре очка. В следующем туре команда Станковича встретится с "Зенитом".

Уточнения

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

