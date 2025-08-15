Каждый день в спортзале — и настроение падает: как не перегореть на старте силовых тренировок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые упражнения могут стать мощным инструментом в борьбе с депрессией. Они помогают не только укрепить тело, но и стимулируют выработку гормонов, улучшающих настроение. Главное — правильно подойти к старту, чтобы первые недели не превратились в испытание на выживание.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подготовка к первому шагу

Прежде чем выходить на тренировку, важно заложить прочный фундамент: выбрать подходящий вид спорта, продумать программу, поставить цели, сделать процесс интересным и заручиться поддержкой. Эти шаги помогут не только избежать выгорания на старте, но и превратить занятия в устойчивую привычку.

Найдите свой формат

Силовой спорт бывает разным: бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжёлая атлетика, кроссфит или стронгмен. Выберите тот вариант, который вам интересен и который захочется практиковать в течение долгого времени.

Подберите программу под себя

Ошибка новичков — брать первую попавшуюся схему тренировок. План должен соответствовать вашему уровню подготовки, графику и возможностям. Если вы только начинаете, не стоит тренироваться шесть дней в неделю с большим объёмом нагрузки — это приведёт к переутомлению и повышенному риску травм.

Ставьте реальные цели

Чётко определите, ради чего вы начинаете заниматься: улучшить настроение, набрать мышечную массу, повысить силу или просто отвлечься от негативных мыслей.
Разделите цели на долгосрочные и краткосрочные: что вы хотите достичь за тренировку, неделю, месяц. Недостижимые задачи быстро подорвут мотивацию.

Сделайте процесс интересным

Если тренировки начинают казаться рутиной — это сигнал что-то менять. Добавляйте новые упражнения, пробуйте другие форматы, ставьте себе челленджи по личным рекордам. Элемент игры и новизны поддержит интерес.

Заручитесь поддержкой

Тренировки в период депрессии — серьёзный вызов, поэтому важно, чтобы рядом были люди, готовые мотивировать. Расскажите им о своих целях — это поможет вам держаться курса.

Можно ли заниматься, принимая антидепрессанты

В большинстве случаев — да. Но обязательно получите одобрение врача, особенно если вы принимаете и другие препараты. Например, бета-блокаторы могут влиять на сердечный ритм и осложнять выполнение кардионагрузок.

Начинайте с лёгких тренировок, следите за самочувствием, не допускайте обезвоживания. Если почувствуете головокружение или дискомфорт — остановитесь и проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
