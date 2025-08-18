Потеря мышц после 50 лет ускоряется: эти 5 упражнений способны остановить процесс

Физиотерапевт Шрей Вазир рекомендует попробовать эти пять упражнений, эффективность которых подтверждена научными исследованиями. Вы можете выполнять их с собственным весом или добавить набор гантелей или утяжелителей по вашему выбору для увеличения сопротивления и интенсивности.
Они особенно полезны для борьбы с саркопенией — потерей мышечной массы, которая ускоряется после 50 лет. Согласно исследованиям, её можно остановить всего за 12 недель при правильном выполнении упражнений.
Эти упражнения направлены на ключевые группы мышц и могут быть адаптированы к вашим возможностям. Все эти упражнения хорошо известны и большинство людей справятся с ними под небольшим руководством.
Упражнения, перечисленные выше, направлены на укрепление нижней и верхней части тела, включая мышцы кора, бедер и спины. Всё это способствует улучшению осанки и снижению риска травм, помогая вам дольше противостоять эффектам старения.
