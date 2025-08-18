Безымянный палец – ключ к спортивным победам: вот как длина влияет на результаты

Некоторые люди получают удовольствие от бега на длинные дистанции, в то время как другие ненавидят каждую милю, и оказывается, что это может быть как-то связано с длиной безымянного пальца.
Учёные пришли к выводу, что люди с безымянным пальцем длиннее указательного, возможно, более склонны к спортивным достижениям.
Этот вывод основан на метаанализе 22 исследований с участием более 5 тыс. человек. Выяснилось, что люди с безымянным пальцем длиннее указательного, как правило, демонстрируют более высокую физическую работоспособность и выносливость. Это соотношение между длиной второго пальца (указательного) и четвертого пальца (безымянного) называется пальцевым соотношением.
Итак, какое отношение длина пальцев имеет к физической форме? Это соотношение пальцев связано с пренатальным воздействием тестостерона, что, по мнению учёных, может помочь объяснить различия в кардиореспираторной выносливости и выносливости. Другими словами, длина пальцев может указывать на то, насколько хорошо ваш организм справляется с длительными тренировками, такими как бег, езда на велосипеде, гребля или командные виды спорта.
Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.
