Безымянный палец – ключ к спортивным победам: вот как длина влияет на результаты

Спорт

Некоторые люди получают удовольствие от бега на длинные дистанции, в то время как другие ненавидят каждую милю, и оказывается, что это может быть как-то связано с длиной безымянного пальца.

Типы пальцев и характер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Типы пальцев и характер

Учёные пришли к выводу, что люди с безымянным пальцем длиннее указательного, возможно, более склонны к спортивным достижениям.

Этот вывод основан на метаанализе 22 исследований с участием более 5 тыс. человек. Выяснилось, что люди с безымянным пальцем длиннее указательного, как правило, демонстрируют более высокую физическую работоспособность и выносливость. Это соотношение между длиной второго пальца (указательного) и четвертого пальца (безымянного) называется пальцевым соотношением.

Итак, какое отношение длина пальцев имеет к физической форме? Это соотношение пальцев связано с пренатальным воздействием тестостерона, что, по мнению учёных, может помочь объяснить различия в кардиореспираторной выносливости и выносливости. Другими словами, длина пальцев может указывать на то, насколько хорошо ваш организм справляется с длительными тренировками, такими как бег, езда на велосипеде, гребля или командные виды спорта.

Уточнения

Выно́сливость  — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
