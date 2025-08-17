Теннисный эликсир молодости: сколько лет жизни дарит игра с ракеткой

Учёные назвали ракеточные виды спорта ключом к долгой здоровой жизни

Хотя бег и плавание — прекрасные способы улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и укрепить мышцы, если вы не поклонник ни того, ни другого, у меня для вас есть хорошие новости: исследования показали, что для долгой и здоровой жизни ключевую роль играет другое семейство видов спорта.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Mayo Clinic Proceedings, в котором приняли участие 8577 человек из Дании, ракеточные виды спорта, в частности теннис и бадминтон, связаны с наибольшим увеличением продолжительности жизни среди всех видов физической активности.

Считалось, что теннис увеличивает продолжительность жизни на 9,7 года, а бадминтон — на 6,2 года. Для сравнения, плавание добавило 3,4 года, а бег — 3,2 года.

Недавнее британское исследование подтвердило эти результаты. В отдельном исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine, в течение девяти лет наблюдалось более 80 000 участников, сравнивая влияние различных видов спорта на их общее состояние здоровья.

Исследователи пришли к выводу, что у людей, регулярно занимающихся ракетными видами спорта, риск смертности от всех причин на 47% ниже, чем у тех, кто не ведет физически активный образ жизни.

Этот показатель почти на 20% выше, чем у плавания, которое заняло второе место с 28%-ным снижением смертности от всех причин.

Было также доказано, что занятия ракеточными видами спорта снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и инфаркта на 56%. Для сравнения, плавание снижает риск на 41%, а аэробика — на 36%.

В чём польза ракеточных видов спорта?

Ракетные виды спорта, такие как теннис, бадминтон, сквош и пиклбол, — отличные способы укрепить сердечно-сосудистую систему. Они предполагают постоянное движение, быстрые спринты и постоянную смену направления движения при ударах по мячу, что повышает частоту сердечных сокращений и укрепляет сердце.

