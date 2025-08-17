Тело мечты после 50 лет: эксперт по долголетию раскрывает секреты эффективных тренировок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

С возрастом поиск упражнений, подходящих именно вашему телу, имеет решающее значение для поддержания силы и активности, а также физического и психического благополучия.

Разминка
Разминка

Врач и эксперт по долголетию, доктор Питер Аттиа назвал несколько упражнений, которые помогут "переосмыслить то, как вы стареете".

Эти шесть основных упражнений, опубликованные на YouTube-канале Health Reveal и доступные каждому, могут преобразить ваше тело, укрепить вашу силу и помочь вам прожить более долгую и здоровую жизнь.

Цель каждого упражнения доктора Аттии — развить выносливость, повысить подвижность и устойчивость, а также замедлить процесс старения.

  1. Мёртвый вис
  2. Воздушные приседания под углом 90 градусов
  3. Кардио
  4. Прогулка фермера
  5. Прыжки с приседанием
  6. Присед у стены

С возрастом мышечная масса уменьшается, а сила снижается, что делает нас более подверженными травмам и хроническим заболеваниям. Это значит, что нам нужно начать тренироваться с умом, чтобы получить максимальную пользу от самых эффективных и действенных силовых упражнений.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
