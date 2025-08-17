Тело мечты после 50 лет: эксперт по долголетию раскрывает секреты эффективных тренировок

С возрастом поиск упражнений, подходящих именно вашему телу, имеет решающее значение для поддержания силы и активности, а также физического и психического благополучия.
Врач и эксперт по долголетию, доктор Питер Аттиа назвал несколько упражнений, которые помогут "переосмыслить то, как вы стареете".
Эти шесть основных упражнений, опубликованные на YouTube-канале Health Reveal и доступные каждому, могут преобразить ваше тело, укрепить вашу силу и помочь вам прожить более долгую и здоровую жизнь.
Цель каждого упражнения доктора Аттии — развить выносливость, повысить подвижность и устойчивость, а также замедлить процесс старения.
С возрастом мышечная масса уменьшается, а сила снижается, что делает нас более подверженными травмам и хроническим заболеваниям. Это значит, что нам нужно начать тренироваться с умом, чтобы получить максимальную пользу от самых эффективных и действенных силовых упражнений.
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.
