Это лучшее упражнение на пресс, которое вы, вероятно, не делаете: совет тренера

Тренер по силовой подготовке назвал вис на перекладине лучшим упражнением на пресс

Тренер Дэниел Херман знает толк в тренировке мышц кора, и у него есть кое-что получше, чем приседания, скручивания или русские повороты. Возможно, вы уже знаете об этом, но у него есть свой секрет, как сделать это упражнение для пресса ещё эффективнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Rulsch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Упражнение на высокой перекладине

"После многих лет тренировок со спортсменами, клиентами и обычными лифтерами я постоянно возвращаюсь к одному упражнению на пресс — подъёму ног в висе", — говорит Герман.

Это усложнённая вариация распространённого упражнения, но его часто выполняют неправильно или вовсе игнорируют.

При правильном контроле и технике выполнения оно даёт непревзойдённые преимущества как для эстетики, так и для функциональности.

"Стандартный подъём ног в висе подразумевает подъём ног, пока вы висите на перекладине", — объясняет Герман. "Но ключевое отличие заключается в наклоне таза назад в верхней точке движения — едва заметном, но мощном движении, когда вы подтягиваете таз вверх, слегка округляя поясницу".

Это небольшое смещение значительно увеличивает активацию мышц живота, задействуя нижние волокна прямой мышцы живота и устраняя импульс, который часто снижает эффективность движения.

Преимущества включают в себя улучшение активации нижних мышц живота, укрепление глубоких стабилизаторов кора, поддерживающих позвоночник и таз, лучший контроль и координацию при выполнении сложных упражнений, повышенную подвижность и снижение риска доминирования сгибателей бедра или боли в пояснице.

