Как вернуть концентрацию и ясную голову всего за полчаса — без кофе и гаджетов

Нужно запомнить десятки фактов или сосредоточиться на сложной задаче? Иногда лучший способ — не зубрёжка, а короткая тренировка. Всего 10-30 минут умеренной или высокой физической активности могут заметно улучшить способность концентрироваться и удерживать информацию в памяти.
Шведские учёные в 2020 году проанализировали данные за 10 лет и выяснили: даже разовая интенсивная получасовая тренировка помогает лучше справляться с тестами и заданиями. Эффект длится около двух часов — как раз для того, чтобы сдать экзамен или закончить важный проект.
Тренировки активизируют кровоток, усиливают подачу кислорода и питательных веществ к мозгу. Это помогает задействовать разные типы памяти: долговременную, ассоциативную, эмоциональную и рабочую.
В другом исследовании спортсмены и обычные студенты выполняли задание: в наушниках надо было различить слово "да" среди фонового шума. Спортсмены легче игнорировали мешающие звуки и быстрее реагировали на нужный сигнал.
Это умение — концентрироваться на важном и "отсекать" лишнее — напрямую связано со здоровьем нервной системы. Регулярные тренировки, по мнению учёных, помогают мозгу оставаться в форме и обрабатывать информацию эффективнее.
Физическая активность стимулирует образование новых нейронов и связей между ними. Особая роль здесь у нейротрофического фактора мозга (BDNF) - белка, который усиливает нейрогенез в гиппокампе, зоне, отвечающей за перенос информации из кратковременной памяти в долговременную.
Но есть важная оговорка: тренировки создают условия для запоминания, но не заменяют сам процесс обучения. Если человек активно занимается спортом, но не получает новых знаний, возможности мозга остаются неиспользованными.
"Есть тесты, которые измеряют IQ, но ставить знак равенства между интеллектом и умом некорректно. Мы точно знаем, что спорт улучшает внимание и память, но сделать человека умнее — вряд ли", — отмечает психофизиолог Полина Кривых.
Исследования показывают: подростки, которые регулярно тренируются, имеют лучшее внимание и скорость реакции, а школьники с СДВГ легче справляются с учёбой, если активно занимаются физкультурой.
Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.
