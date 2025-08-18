5 минут планки в день – достаточно? Разоблачен популярный фитнес-миф о прессе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:37
Спорт

Накачать пресс требует времени и усилий, так разве не было бы удобно, если бы одно упражнение могло сформировать подтянутый и заметный пресс? 

Фитнес модель на съёмке, визажист наносит макияж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фитнес модель на съёмке, визажист наносит макияж

Планка, известная как комплексное упражнение, задействует сразу несколько основных мышц, включая ягодичные мышцы, квадрицепсы, подколенные сухожилия, плечи и руки, что способствует укреплению всего тела. Способствует ли ежедневное выполнение планки развитию пресса?

Вот что на самом деле нужно для проработки мышц кора, и почему планка всё ещё заслуживает места в вашей программе тренировок не только из-за эстетических соображений.

Пресс и мышцы кора: в чём разница?

Прежде всего, давайте разберёмся, что такое пресс и мышцы кора. Когда говорят о прессе, имеют в виду мышцы пресса, также известные как прямые мышцы живота. Эти мышцы расположены вдоль передней поверхности живота, и, поскольку они расположены ближе к поверхности, чем более глубокие мышцы-стабилизаторы, когда их видно, вы можете увидеть эти подтянутые кубики.

Затем идут все остальные мышцы кора, которые вместе стабилизируют туловище, включая позвоночник и бёдра, и помогают вам двигаться правильно, предотвращая травмы. Сильный и устойчивый кор поможет вам лучше выполнять повседневные задачи и повысить эффективность тренировок, одновременно защищая от травм.

Учёные отметили, что самостоятельно планка не качает мышцы пресса, так как они реагируют на упражнения на сгибание-разгибание.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
