5 минут планки в день – достаточно? Разоблачен популярный фитнес-миф о прессе

Накачать пресс требует времени и усилий, так разве не было бы удобно, если бы одно упражнение могло сформировать подтянутый и заметный пресс?
Планка, известная как комплексное упражнение, задействует сразу несколько основных мышц, включая ягодичные мышцы, квадрицепсы, подколенные сухожилия, плечи и руки, что способствует укреплению всего тела. Способствует ли ежедневное выполнение планки развитию пресса?
Вот что на самом деле нужно для проработки мышц кора, и почему планка всё ещё заслуживает места в вашей программе тренировок не только из-за эстетических соображений.
Пресс и мышцы кора: в чём разница?
Прежде всего, давайте разберёмся, что такое пресс и мышцы кора. Когда говорят о прессе, имеют в виду мышцы пресса, также известные как прямые мышцы живота. Эти мышцы расположены вдоль передней поверхности живота, и, поскольку они расположены ближе к поверхности, чем более глубокие мышцы-стабилизаторы, когда их видно, вы можете увидеть эти подтянутые кубики.
Затем идут все остальные мышцы кора, которые вместе стабилизируют туловище, включая позвоночник и бёдра, и помогают вам двигаться правильно, предотвращая травмы. Сильный и устойчивый кор поможет вам лучше выполнять повседневные задачи и повысить эффективность тренировок, одновременно защищая от травм.
Учёные отметили, что самостоятельно планка не качает мышцы пресса, так как они реагируют на упражнения на сгибание-разгибание.
Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
