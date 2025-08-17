Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фэншуй трактует искусственные цветы как обереги от негатива
Игорь Крутой обрадовал поклонников Леонтьева новостью о его возвращении на сцену
Кулинары советуют заменять колбасу в оливье отварным языком или грибами
Морская капуста — натуральный источник йода для иммунной защиты
Эксперты объяснили, чем опасен бензин с заниженным октановым числом
Пиво в Германии: как меняются вкусы молодёжи и реагирует индустрия
Ольга Бузова положительно оценила итоги встречи Путина и Трампа
Натуральное масло на основе аюрведы укрепляет волосы и стимулирует рост
Бегемоты могут есть мясо, но никогда не охотятся на рыбу

Планка: секрет плоского живота, который от вас скрывали

Учёные объяснили, почему планка не качает пресс
1:13
Спорт

Помогает ли планка накачать пресс? К сожалению, нет, не помогает — по крайней мере, как самостоятельное упражнение.

Мама в планке с ребёнком
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Мама в планке с ребёнком

Планка — отличное дополнение к вашей программе тренировок, которое поможет вам активировать мышцы кора и улучшить связь между мозгом и мышцами, поскольку вы будете сосредоточены на сокращении соответствующих групп мышц для удержания изометрического (неподвижного) положения. Для большинства людей планка также является низкоударным упражнением и может выполняться с колен, чтобы защитить поясницу.

Планка также задействует глубокие мышцы кора, которые помогают стабилизировать туловище, что может помочь улучшить общую силу и стабильность корпуса. Однако планка тренирует мышцы только одним способом: за счёт неподвижного сокращения. 

У вас есть несколько мышц кора, поэтому, чтобы задействовать их, вам нужно двигаться разными способами, например, сгибать или разгибать, двигаться из стороны в сторону или вращаться; это называется плоскостями движения. В частности, пресс реагирует на упражнения на сгибание-разгибание, такие как подъемы коленей или приседания.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт
Авто
Режим N в АКПП используют при буксировке и техобслуживании автомобиля — автоэксперт Аудио 
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Наука и техника
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Последние материалы
Игорь Крутой обрадовал поклонников Леонтьева новостью о его возвращении на сцену
Кулинары советуют заменять колбасу в оливье отварным языком или грибами
Морская капуста — натуральный источник йода для иммунной защиты
Эксперты объяснили, чем опасен бензин с заниженным октановым числом
Пиво в Германии: как меняются вкусы молодёжи и реагирует индустрия
Ольга Бузова положительно оценила итоги встречи Путина и Трампа
Натуральное масло на основе аюрведы укрепляет волосы и стимулирует рост
Бегемоты могут есть мясо, но никогда не охотятся на рыбу
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Человечество превратит Луну в ядерный спутник Земли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.