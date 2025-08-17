Планка: секрет плоского живота, который от вас скрывали

Учёные объяснили, почему планка не качает пресс

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Помогает ли планка накачать пресс? К сожалению, нет, не помогает — по крайней мере, как самостоятельное упражнение.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Мама в планке с ребёнком

Планка — отличное дополнение к вашей программе тренировок, которое поможет вам активировать мышцы кора и улучшить связь между мозгом и мышцами, поскольку вы будете сосредоточены на сокращении соответствующих групп мышц для удержания изометрического (неподвижного) положения. Для большинства людей планка также является низкоударным упражнением и может выполняться с колен, чтобы защитить поясницу.

Планка также задействует глубокие мышцы кора, которые помогают стабилизировать туловище, что может помочь улучшить общую силу и стабильность корпуса. Однако планка тренирует мышцы только одним способом: за счёт неподвижного сокращения.

У вас есть несколько мышц кора, поэтому, чтобы задействовать их, вам нужно двигаться разными способами, например, сгибать или разгибать, двигаться из стороны в сторону или вращаться; это называется плоскостями движения. В частности, пресс реагирует на упражнения на сгибание-разгибание, такие как подъемы коленей или приседания.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

