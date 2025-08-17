Эти кардио-упражнения тайно наращивают мышцы: секретный метод PRO

Учёные раскрыли, что кардио тоже влияет на рост мышц

Большинство людей не нарастят много мышц с помощью традиционных кардиотренировок, таких как ходьба или бег трусцой, а люди, которые тренируются долгое время, определенно не нарастят новую мышечную массу с помощью традиционных кардиотренировок.

Они не задействуют мышцы таким образом, чтобы посылать сигнал к росту мышц.

Однако кардиотренировки, включающие высокоинтенсивные упражнения, такие как плиометрика (например, прыжки с приседанием) или силовые тренировки с большим объемом, могут помочь вам в некоторой степени нарастить мышечную массу.

Бег в гору, пешие прогулки, катание на лыжах и другие кардиотренировки на открытом воздухе также могут внести небольшой вклад в рост мышечной массы, особенно для новичков. Люди с большим стажем тренировок могут не добиться такого же успеха с помощью кардиотренировок.

Хотя кардиотренировки могут улучшить вашу общую физическую форму и помочь нарастить мышцы в определенных ситуациях, силовые тренировки остаются лучшим способом нарастить мышечную массу.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

