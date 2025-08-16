Лестница больше не враг: 5 простых шагов к лёгкому подъёму без одышки

Одышка при подъёме по лестнице: вот когда пора обратиться к врачу

Задыхаетесь, поднимаясь по лестнице? Вот почему и как облегчить себе этот процесс

Даже если вы в отличной форме, вы всё равно можете задыхаться, поднимаясь по лестнице. Вот почему и когда следует обратиться к врачу.

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что пытаетесь отдышаться после подъёма по лестнице? Если да, то вы точно не одиноки. Люди часто задаются вопросом, нормально ли это.

Даже те, кто в хорошем состоянии здоровья и регулярно занимается спортом, могут испытывать одышку при подъёме по лестнице. Дело в том, что, вопреки распространённому мнению, затрудненное дыхание при подъёме по лестнице не всегда является признаком того, что вы не в форме.

На самом деле, это может случиться с каждым, даже со спортсменами, посвятившими свою жизнь фитнесу.

Итак, теперь, когда мы знаем, что это не проблема физической формы, как можно облегчить себе подъём по лестнице? Есть несколько вариантов, начиная с упражнений и изменений в образе жизни, которые помогут повысить выносливость.

Почему человек задыхается, поднимаясь по лестнице?

Модный медицинский термин, описывающий то, что происходит, когда вы задыхаетесь, подъёмяясь по лестнице, — «непереносимость физической нагрузки». Приближаясь к лестнице, вы не разогреты: ваши мышцы холодные, пульс низкий, и тело не готово к резким движениям. Когда вы начинаете подъём, вы, по сути, делаете приседания на одной ноге с добавлением кардионагрузки, и ваш пульс резко возрастает. Вашему телу внезапно требуется больше кислорода — отсюда и ощущение запыхания.

Ещё одна причина, по которой это так сильно влияет на вас, заключается в том, что подъём по лестнице задействует ваши быстросокращающиеся мышцы, которые используются для взрывных движений, и такие мышцы, как ягодичные, которые вы, возможно, не тренируете обычно. Если вы фанат кардиотренировок на выносливость, вы в отличной форме, но длительные тренировки такого рода задействуют медленносокращающиеся мышцы. Поэтому это плохо переносится на упражнения, такие как подъём по лестнице.

Если вы регулярно посещаете спортзал, но лестницы всё ещё доставляют вам проблемы, не переживайте, что вы не в форме. Существует множество других способов оценить общее состояние здоровья и физическую форму, включая частоту сердечных сокращений и другие показатели, такие как состав тела и сила.

Как облегчить подъём по лестнице?

Если одышка при подъёме по лестнице действительно портит вам жизнь, есть несколько способов уменьшить это раздражение. Вот несколько способов подготовить себя заранее.

Во-первых, включите в свою тренировку упражнения, связанные с подъёмом по лестнице, чтобы подготовить тело к нагрузке. Такие упражнения, как спринт, прыжки или другие взрывные движения, помогут справиться с внезапными нагрузками. Для тренировки ягодиц и ног попробуйте упражнения с собственным весом, такие как приседания и выпады.

Если вы ищете упражнения для повышения выносливости, обратите внимание на следующее:

Велоспорт

Пеший туризм

Быстрая ходьба или бег

Гребля

Плавание

Если вы курите сигареты, это почти наверняка способствует вашей одышке. Хотя электронные сигареты рекламируются как здоровая альтернатива, предварительные исследования показывают, что вейпинг также вредит вашим лёгким.

