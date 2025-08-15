Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Забудьте про беговую дорожку — эти упражнения уничтожают калории в разы быстрее

5 движений, которые сжигают жир быстрее часа кардио
1:37
Спорт

Забудьте про скучную беговую дорожку — эти пять движений работают как турбонаддув для вашего метаболизма и продолжают жечь калории часами после тренировки.

упражнение воин в фитнес-зале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
упражнение воин в фитнес-зале

Они не требуют тренажёров, не убивают суставы, но при этом бьют по самым крупным мышечным группам сразу, поднимая пульс и заставляя тело работать на пределе. Всего несколько минут интенсивной работы — и вы получите эффект, о котором кардио может только мечтать. 

Секрет в том, что каждое движение задействует всё тело: ноги, корпус, руки. Результат — мощный выброс энергии, ускоренное сжигание жира и ощущение, что вы действительно тренировались, а не просто провели время в спортзале.

При этом упражнения подойдут и для дома, и для улицы — достаточно немного пространства и решимости.

  1. Боковой поход в приседании укрепляет ягодицы и ноги, при этом работает как кардио с силовой нагрузкой.
  2. Удары ногами из позиции медведя не только прокачивают пресс, плечи и ноги, но и развивают подвижность.
  3. Настенное сидение с жимом над головой превращает статику в пульсирующее испытание для всего тела.
  4. Прыжки конькобежца тренируют координацию и мощность.
  5. Отжимания с приведением колена — это двойной удар по верхней части тела и кору с эффектом спринта.

Всё вместе — это компактная, но беспощадно эффективная программа, которая заменит час монотонного кардио и даст вам больше сил, чем вы ожидали, пишет eatthis.com.

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
