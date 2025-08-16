Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гарвардское исследование назвало опасный для возникновения диабета способ приготовления картофеля
Эксперты советуют мыть автомобиль не реже раза в неделю
Кальций из молочных продуктов усваивается лучше, чем из растительных источников
Монофосфат калия в августе помогает вырастить крупные кочаны капусты
Гребнистый крокодил ежедневно съедает до двух коров у берегов Австралии
Стирка джинсов в холодной воде и без отжима снижает риск деформации ткани
Уроки Microsoft: как Брианна Юхас построила свой бизнес после 22 лет работы
Яблочный уксус помогает бороться с сединой летом — естественный метод
Бег, прыжки и бёрпи заставят ваше сердце работать на полную

Беговая дорожка станет адом: 4 взрывные HIIT-тренировки, о которых молчат фитнес-гуру

Спринт, фартлек, холмы и HIIT: 4 тренировки на беговой дорожке для сжигания жира
4:43
Спорт

Когда на улице слишком жарко, беговая дорожка может стать отличным вариантом кардиотренировки в помещении. Однако простая ходьба, бег трусцой или бег на беговой дорожке могут быстро наскучить. Поэтому, разнообразив занятия на беговой дорожке, вы сможете ускорить тренировку и получить больше удовольствия.

Пробежка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пробежка

Следующие четыре высокоинтенсивные тренировки на беговой дорожке помогут вам добиться именно этого, сжигая калории.

Спринт-интервалы

Спринт-тренировки полностью преображают обычные 20-30 минут на беговой дорожке. Вместо того чтобы удивляться, как одна минута может длиться как 12, вы будете удивляться тому, как быстро пролетела тренировка.

Кроме того, спринты повышают анаэробную выносливость (способность выкладываться на полную в течение коротких периодов времени) и — по сравнению с низкоинтенсивными упражнениями в стабильном темпе — сжигают больше жира и развивают большую скорость.

Пример тренировки:

  • 30 секунд бега
  • 30 секунд отдыха (шаг или сойдите с беговой дорожки)
  • 45 секунд бега
  • 45 секунд отдыха
  • 1 минута бега
  • 1 минута отдыха
  • Повторите от трёх до пяти раз, в общей сложности от 13 до 23 минут.

Тренировка фартлек

Она получила своё название от шведского слова, означающего "игра на скорость". Она сочетает в себе скоростные тренировки и тренировки на выносливость, бросая вызов всем направлениям.

Тренировка фартлек заставляет ваше тело адаптироваться к различным скоростям, в то время как большинство тренировок фокусируются только на одной или двух скоростях (например, спринт, описанный выше). Кроме того, настоящая тренировка фартлек подразумевает непрерывный бег — восстановительные интервалы должны состоять из лёгкой пробежки трусцой, за которой следует ходьба или полный отдых.

Пример тренировки:

  • Бег трусцой (лёгкая нагрузка) 5 минут
  • Бег (умеренная нагрузка) 2 минуты
  • Спринт (высокая нагрузка) 1 минута
  • Бег трусцой 1 минута
  • Спринт 1 минута
  • Бег 2 минуты
  • Бег трусцой 5 минут
  • Заминка или повтор

Холмы и равнины

Ничто так не сжигает ноги, как тренировка в гору. Бег и даже ходьба в гору оказывают огромное положительное влияние на физическую форму. Вы укрепите квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодичные мышцы и икры. Кроме того, вы улучшите стабильность корпуса, повысите частоту сердечных сокращений и увеличите скорость.

Пример тренировки:

  • Разогрейтесь быстрой ходьбой или лёгким бегом трусцой в течение 5 минут.
  • Увеличьте наклон до максимального и идите 3 минуты.
  • Уменьшите наклон до исходного уровня и бегите 3 минуты.
  • Повторяйте: 3 минуты идите в гору, 3 минуты бегите по ровной поверхности — всего 24 минуты (четыре раунда).

Если у вас есть опыт бега в гору, вы можете бегать как с интервалами по наклонной поверхности, так и по ровной. Испытайте себя, пробежав по ровной поверхности в более быстром темпе. Чем больше вы бегаете или ходите по холмам, тем легче вам будет бегать по ровной поверхности — это отличная тактика, если вы тренируетесь для забега по ровной местности.

HIIT-тренировка с собственным весом

Необязательно ограничиваться ходьбой или бегом только потому, что вы занимаетесь на беговой дорожке. Разнообразьте тренировки, добавив упражнения с собственным весом между интервалами ходьбы/бега. Проявите креативность — сосредоточьтесь на одной группе мышц или выполняйте комплекс упражнений на всё тело.

Чтобы выполнить HIIT-тренировку с собственным весом на беговой дорожке, просто приостановите бег и выполните упражнения с собственным весом за беговой дорожкой. В зависимости от загруженности вашего зала, это может потребовать стратегического подхода к выбору беговой дорожки, но это определённо возможно.

Пример тренировки:

  • 3-минутный лёгкий бег трусцой
  • 1-минутный спринт
  • 20 воздушных приседаний
  • Десять V-образных упражнений или скручиваний
  • Пять отжиманий
  • Повторите всё от двух до четырёх раз

Вы всегда можете увеличить или уменьшить количество повторений каждого движения, а также продолжительность беговых интервалов в зависимости от вашего уровня физической подготовки.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Хольцмадене нашли древнейшего плезиозавра раннего тоарского века
Домашние животные
В Хольцмадене нашли древнейшего плезиозавра раннего тоарского века
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Три цвета, которые сделают осенний маникюр: бархатное вино, оливково-зеленый и мягкая бронза
Красота и стиль
Три цвета, которые сделают осенний маникюр: бархатное вино, оливково-зеленый и мягкая бронза Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Последние материалы
Яблочный уксус помогает бороться с сединой летом — естественный метод
Бег, прыжки и бёрпи заставят ваше сердце работать на полную
Анна Семенович пожаловалась на сервис в европейском ресторане
Гиды советуют: лучший вид на рисовые поля Хунхэ-Хани открывается из деревни Дуойишу
Гороховый суп получится гуще и ароматнее при добавлении масла и сахара
Исследование: stop/start экономит топливо, но сокращает срок службы мотора
Учёные нашли крупнейшую стратиграфическую инверсию в Северном море
Цедра грейпфрута снижает сахар и холестерин — благодаря флавоноиду нарингину
Удвоение пенсии: кто может рассчитывать на повышенные выплаты
Разъяснены правила поведения при росте температуры двигателя в пути
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.