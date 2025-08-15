Фитнес-дилемма: кардио vs силовая — вот как тренироваться для похудения и выносливости

Персональный тренер Стефани Мансур: порядок силовых и кардио влияет на результат

Во время тренировок многие люди чередуют силовые и кардиоупражнения. Но влияет ли порядок их выполнения на результаты? Всё зависит от ситуации.

Главное — желание продолжать

"Простой ответ — делать любой из этих двух (порядков) — в зависимости от того, какой из них вы, скорее всего, будете делать регулярно. Но получение максимальной пользы может зависеть от того, какой вид кардиотренировок вы используете, и каковы ваши общие цели по здоровью", — говорит Стефани Мансур, персональный тренер.

Главное, чтобы выбранный вами порядок тренировок соответствовал вашей программе и вызывал желание продолжать.

"Придерживайтесь того, что работает, и отталкивайтесь от этого. Если вы чувствуете мотивацию к 20-минутной прогулке и хотите добавить силовые упражнения, сначала пройдитесь, поскольку это уже часть вашей программы. Затем можно будет добавить силовые тренировки", — советует она.

Как выбрать порядок тренировок

Если вы хотите добиться максимальных результатов в фитнесе, порядок может иметь значение.

Сначала кардио: тем, кто стремится к развитию выносливости, следует сначала заняться кардио, поскольку оно истощает запасы энергии, развивая как сердечно-сосудистую, так и мышечную выносливость.

Индивидуальный подход

Хотя естественно беспокоиться о том, чтобы извлечь максимум пользы из тренировок, то, что подходит одному человеку, будет отличаться от того, что подходит другому. Нужно работать со своим телом и своими привычками, чтобы продолжать двигаться к своим целям в области здоровья, пишет Today.

Рекомендации по норме нагрузок

Американская кардиологическая ассоциация советует:

150 минут кардио средней интенсивности в неделю;

силовые тренировки 2–3 раза в неделю (средней и высокой интенсивности).

Примеры: тренировка с гирей на всё тело, 20-минутная с акцентом на верхнюю часть тела, или упражнения с собственным весом — приседания, планки.

Уточнения

