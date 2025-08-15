Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зоопсихологи: представление об эгоизме кошек является мифом из-за их долгой памяти
Мыть машину раз в неделю — рекомендация специалистов
Топ-5 средств для выпрямления волос: Exo Hair, Burix One Prohall Vegana и другие
Рынок недвижимости 2025: как новостройки маскируются под вторичку
Apple повторит стратегию с iPhone 15 Pro Max, скрыв рост цен за счёт увеличенной памяти
Арзамасцев: омега-3 и витамин Е помогают сохранить молодость кожи
Маргарита Симоньян рассказала, что стала христианкой благодаря прабабушке
Бойзенберри содержит витамины C, K, группы B и марганец
Римини стал туристической столицей Италии, собирая свыше 16 млн ночёвок ежегодно

Формула роста мышц: тренер раскрыл схему, которая работает всегда и для всех

Тренер Милославский: жим лёжа и становая тяга помогут быстро накачать мышцы
Спорт

Многие думают, что для набора мышечной массы достаточно просто "ходить в зал". Но фитнес-тренер Иван Милославский утверждает: ключ в правильной комбинации нагрузки, питания и восстановления.

Рельефное тело
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рельефное тело

Не гонитесь за рекордами с первого дня — вес и интенсивность нужно повышать постепенно. Оптимальная частота — 3-5 тренировок в неделю.

Делайте упор на "тяжёлую классику": жим лёжа, приседания и становая тяга — эти упражнения задействуют сразу несколько групп мышц и запускают максимальный рост.

Чтобы мышцы росли, нужен профицит калорий — на 200-400 ккал выше вашего дневного расхода. В меню должны быть и белки, и углеводы, и полезные жиры, пишет "Чистополь-информ".

"Без профицита рост невозможен, за исключением новичков или тех, кто возвращается в зал после долгого перерыва", — подчёркивает тренер.

Кроме того, сон — это ваш лучший "анаболик". Для полноценного восстановления Милославский советует спать 7-9 часов в сутки.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Наука и техника
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду Аудио 
Россия превратила авиацию в третьего союзника после армии и флота
Военные новости
Россия превратила авиацию в третьего союзника после армии и флота
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Последние материалы
Бойзенберри содержит витамины C, K, группы B и марганец
Римини стал туристической столицей Италии, собирая свыше 16 млн ночёвок ежегодно
Тренер Милославский: жим лёжа и становая тяга помогут быстро накачать мышцы
Уран открывает свои тайны: как внутреннее тепло меняет наше понимание планеты
Горшки с фиалками ставят на яркий свет для появления деток через две недели
Исследование глаз улиток поможет лечить повреждения зрения у человека
Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к продаже и избежать лишних затрат
Витаминный обман: киви по акции может быть бесполезным для здоровья
Целебный источник в Сербии помогает при ревматизме и проблемах со зрением
Аксессуары для авто уберегут собаку от стресса в поездке и салон — от грязи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.