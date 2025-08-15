Формула роста мышц: тренер раскрыл схему, которая работает всегда и для всех

Многие думают, что для набора мышечной массы достаточно просто "ходить в зал". Но фитнес-тренер Иван Милославский утверждает: ключ в правильной комбинации нагрузки, питания и восстановления.
Не гонитесь за рекордами с первого дня — вес и интенсивность нужно повышать постепенно. Оптимальная частота — 3-5 тренировок в неделю.
Делайте упор на "тяжёлую классику": жим лёжа, приседания и становая тяга — эти упражнения задействуют сразу несколько групп мышц и запускают максимальный рост.
Чтобы мышцы росли, нужен профицит калорий — на 200-400 ккал выше вашего дневного расхода. В меню должны быть и белки, и углеводы, и полезные жиры, пишет "Чистополь-информ".
"Без профицита рост невозможен, за исключением новичков или тех, кто возвращается в зал после долгого перерыва", — подчёркивает тренер.
Кроме того, сон — это ваш лучший "анаболик". Для полноценного восстановления Милославский советует спать 7-9 часов в сутки.
